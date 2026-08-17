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Mourinho demonstra confiança e vê Real Madrid pronto

Técnico português destacou empatia do elenco e elogiou reforços após vitória sobre o Schalke 04.

Por Redação ContilNet
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Mourinho demonstra confiança e vê Real Madrid pronto
Christian Bruna/Getty Images

Após vitória por 3 a 0 no último amistoso, treinador português apontou sinergia entre os atletas e elogiou rápida adaptação dos novos reforços.

A vitória por 3 a 0 sobre o Schalke 04 no último domingo (16/8) consolidou o otimismo do técnico José Mourinho à frente do Real Madrid. O confronto marcou o encerramento do período de testes do clube merengue antes da estreia oficial na temporada 2026/27.

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De acordo com as informações apuradas pela jornalista Nana Adnet para o portal METRÓPOLES, o comandante português destacou o comprometimento dos atletas após assumir o cargo em junho.

“Estamos jogando como uma equipe, há empatia e trabalho coletivo. O mais importante é que os jogadores estejam empolgados e demonstrando intensidade”, declarou José Mourinho em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Retrospecto invicto, reforços de peso e estreia na La Liga

Conforme detalhado pela cobertura de Nana Adnet no METRÓPOLES, o período de preparação apresentou números positivos:

  • Desempenho da Pré-Temporada: Em cinco jogos amistosos disputados sob o comando de Mourinho, o Real Madrid registrou quatro vitórias e um empate.

  • Adaptação dos Reforços: O clube acertou a chegada de seis novos jogadores para a temporada, incluindo o lateral Marc Cucurella, elogiado pela assimilação da rotina de treinos intensos em dois turnos.

  • Ambiente no Vestiário: O treinador frisou que a pré-temporada sob forte calor exigiu bastante da parte física, mas ressaltou a qualidade superior do plantel.

  • Data de Estreia: O Real Madrid faz seu primeiro jogo oficial na La Liga neste sábado (22/8), às 16h30 (horário de Brasília), enfrentando o Espanyol, fora de casa.

Como foi o desempenho do Real Madrid de Mourinho na pré-temporada?

O Real Madrid terminou a pré-temporada invicto sob o comando de José Mourinho, acumulando quatro vitórias e um empate nos cinco amistosos disputados.

Quando e contra quem é a estreia do Real Madrid na temporada 2026/27?

A estreia ocorre neste sábado (22/8), às 16h30 (de Brasília), contra o Espanyol, em Barcelona, pela 1ª rodada do Campeonato Espanhol.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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