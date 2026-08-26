Palmeiras e Santos abrem duelo pelas quartas de final da Copa do Brasil

Palmeiras e Santos fazem nesta quarta-feira (26) o primeiro confronto pelas quartas de final da Copa do Brasil 2026. A partida será realizada no Nubank Parque, na capital paulista, com início previsto para as 21h30.
O time mandante chega para o clássico após conseguir uma goleada contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro e assegurar a classificação para a fase seguinte da Libertadores em duelo fora de casa contra o Cerro Porteño.
Já a equipe santista vem de duas igualdades no placar: empatou com o Mirassol pelo torneio nacional e teve novo empate diante do Macará pela Copa Sul-Americana, resultado que garantiu o avanço do clube na competição continental.
Prováveis escalações
As equipes devem ir a campo com as seguintes formações para o clássico:
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Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Mauricio (Felipe Anderson), Marlon Freitas, Andreas Pereira, Arias e Arthur (Piquerez); Flaco López e Vitor Roque.
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Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Willian Arão (Lucas Veríssimo), Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Christian Oliva, Gabriel Bontempo, Rollheiser (Neymar) e Barreal; Gabigol.
Onde assistir
A partida entre Palmeiras e Santos terá transmissão ao vivo pela TV Globo em sinal aberto (com exceção dos estados do Espírito Santo, Bahia, Pará, Sergipe, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Maranhão, Paraíba e Minas Gerais). Na TV por assinatura, o jogo será exibido pelo SporTV, e no pay-per-view, pelo canal Premiere.