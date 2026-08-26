26/08/2026
ContilNet Notícias Logo
26/08/2026
ContilPop
Quem é Evaldo Macarrão, ator apontado como agressor por ex-parceira
Acreana entra na disputa pela coroa de Miss Cosmo Brasil 2026
Morre Dolly Parton, aos 80 anos, ícone do country
Cidade de 3 mil habitantes paga R$ 900 mil por show de Ana Castela
Filipe Ret fecha acordo e encerra processo por ataques virtuais contra fã
Bianca Andrade desabafa sobre origem na periferia e cobrança profissional
Anitta surge com camisa da Grande Rio e grava samba em meio a rumores
Influenciadora vai ao hospital após tentar tatuar sardas no rosto em casa
Nasce Marina, segunda filha dos ex-BBBs Paula Amorim e Breno Simões
Adam Scott relata bastidores e emoção no casamento de Taylor Swift e Travis Kelce

Palmeiras e Santos abrem duelo pelas quartas de final da Copa do Brasil

Equipes paulistas se enfrentam nesta quarta-feira (26) na partida de ida das quartas de final

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Palmeiras e Santos abrem duelo pelas quartas de final da Copa do Brasil
Alviverde chega motivado por triunfos na Libertadores e no Campeonato Brasileiro/ Foto: Reprodução

Palmeiras e Santos fazem nesta quarta-feira (26) o primeiro confronto pelas quartas de final da Copa do Brasil 2026. A partida será realizada no Nubank Parque, na capital paulista, com início previsto para as 21h30.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

O time mandante chega para o clássico após conseguir uma goleada contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro e assegurar a classificação para a fase seguinte da Libertadores em duelo fora de casa contra o Cerro Porteño.

Já a equipe santista vem de duas igualdades no placar: empatou com o Mirassol pelo torneio nacional e teve novo empate diante do Macará pela Copa Sul-Americana, resultado que garantiu o avanço do clube na competição continental.

Prováveis escalações

As equipes devem ir a campo com as seguintes formações para o clássico:

  • Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Mauricio (Felipe Anderson), Marlon Freitas, Andreas Pereira, Arias e Arthur (Piquerez); Flaco López e Vitor Roque.

  • Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Willian Arão (Lucas Veríssimo), Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Christian Oliva, Gabriel Bontempo, Rollheiser (Neymar) e Barreal; Gabigol.

Onde assistir

A partida entre Palmeiras e Santos terá transmissão ao vivo pela TV Globo em sinal aberto (com exceção dos estados do Espírito Santo, Bahia, Pará, Sergipe, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Maranhão, Paraíba e Minas Gerais). Na TV por assinatura, o jogo será exibido pelo SporTV, e no pay-per-view, pelo canal Premiere.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.