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Palmeiras e Santos abrem quartas de final da Copa do Brasil

Por Redação ContilNet
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Palmeiras e Santos abrem quartas de final da Copa do Brasil
Cesar Greco/Palmeiras

A emoção da Copa do Brasil 2026 atinge seu ponto alto na noite desta quarta-feira (26/8) com a realização do duelo de ida das quartas de final entre Palmeiras e Santos. O Clássico da Saudade será disputado no estádio Nubank Parque, na capital paulista, com apito inicial marcado para as 21h30 (horário de Brasília).

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O confronto abre a disputa direta por um lugar na semifinal da competição mata-mata, reunindo duas das camisas mais tradicionais do futebol brasileiro.

Momento das Equipes: O Verdão chega embalado por goleada no Brasileirão e vaga na Libertadores, enquanto o Peixe busca recuperar a sequência de vitórias após dois empates seguidos.

Transmissão ao vivo, fase dos clubes e formações prováveis

A partida decisiva movimentará os torcedores na TV aberta e nos canais fechados. De acordo com os detalhes de transmissão e as informações apuradas pelo portal Metrópoles, os canais detentores dos direitos já estruturaram a grade de exibição.

Conforme a checagem das equipes e a cobertura do Metrópoles, o panorama da partida organiza-se nos seguintes pontos centrais:

  • Onde Assistir: O levantamento do Metrópoles confirma a exibição na TV aberta pela TV Globo (exceto para ES, BA, PA, SE, RJ, RN, MA, PB e MG), além do SporTV na TV por assinatura e do Premiere via pay-per-view;

  • Provável Palmeiras: Conforme publicado pelo Metrópoles, a equipe deve ir a campo com Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Mauricio (Felipe Anderson), Marlon Freitas, Andreas Pereira, Arias e Arthur (Piquerez); Flaco López e Vitor Roque;

  • Provável Santos: A matéria do Metrópoles projeta a formação com Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Willian Arão (Lucas Veríssimo), Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Christian Oliva, Gabriel Bontempo, Rollheiser (Neymar) e Barreal; Gabigol;

  • Avanço na Temporada: As informações do Metrópoles lembram que o Santos vem de classificação na Sul-Americana, enquanto o Palmeiras despachou o Cerro Porteño no torneio continental.

A partida da volta será realizada com mando do Alvinegro Praiano no próximo mês para definir o semifinalista do torneio.

FAQ

Onde assistir Palmeiras x Santos pela Copa do Brasil ao vivo?

Segundo apuração do Metrópoles, o jogo terá transmissão ao vivo da TV Globo (com exceção de alguns estados), além dos canais fechados SporTV e Premiere.

Qual o horário e local do clássico entre Palmeiras e Santos?

Conforme divulgado pelo Metrópoles, a partida acontece nesta quarta-feira (26/8), às 21h30, no estádio Nubank Parque.

Quais as novidades do Santos no ataque para o jogo de ida?

De acordo com os dados citados pelo Metrópoles, a equipe pode contar com nomes como Gabigol na frente e Rollheiser ou Neymar na armação das jogadas.

Acompanhe os lances do clássico em tempo real, confira o tempo de bola rolando nos principais portais esportivos e veja a repercussão das entrevistas pós-jogo. Fique por dentro de todas as notícias sobre esportes, futebol nacional, tabela da Copa do Brasil e atualidades em nossa cobertura diária.

Conteúdo Original / Fonte: Metrópoles
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