Real Madrid acerta contratação da promessa espanhola Sergio Martínez

Clube merengue paga cláusula de 3 milhões de euros por jovem do Racing de Santander

Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Meio-campista de 19 anos assina contrato válido por quatro temporadas e defenderá inicialmente o Real Madrid Castilla.

O Real Madrid concluiu a contratação do meio-campista Sergio Martínez, joia de 19 anos do Racing de Santander.

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Pedro Santana para o portal METRÓPOLES, a transferência foi concretizada pelo valor da cláusula de rescisão, selada em 3 milhões de euros (aproximadamente R$ 18 milhões).

“O clube madrilenho se compromete a pagar, em uma única parcela, a totalidade do valor estabelecido como cláusula de rescisão do contrato que vinculava o jogador ao Racing”, confirmou o comunicado oficial destacado por Pedro Santana no METRÓPOLES.

Integração ao Castilla e ascensão no futebol espanhol

Conforme detalhado pela cobertura de Pedro Santana no METRÓPOLES, o jovem espanhol dá um salto importante na carreira:

Vínculo e Equipe: O atleta firmou contrato até 2030 (quatro temporadas) e será integrado ao Real Madrid Castilla (equipe B), com possibilidade de participar de treinos do time principal.

Acesso e Estreia: Martínez destacou-se ao ajudar o Racing de Santander a conquistar o acesso à primeira divisão e teve uma estreia marcante ao balançar as redes na elite espanhola.

Pagamento À Vista: A diretoria do Real Madrid optou por quitar o montante de forma integral para assegurar a contratação de forma imediata.

Quanto o Real Madrid pagou para contratar Sergio Martínez?

O Real Madrid pagou a cláusula de rescisão no valor de 3 milhões de euros (cerca de R$ 18 milhões) em parcela única.

Em qual equipe Sergio Martínez jogará inicialmente no Real Madrid?

O meio-campista fará parte do Real Madrid Castilla (equipe B), mas também poderá ser chamado para treinar com o grupo principal.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet