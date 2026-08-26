Romário devolve R$ 29 mil ao Senado após cobertura da Copa

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O senador Romário Faria (PL-RJ) realizou a devolução de R$ 29 mil aos cofres do Senado Federal nesta terça-feira (25/8). O montante devolvido corresponde ao seu salário líquido mensal referente ao período em que esteve nos Estados Unidos participando da cobertura jornalística e analítica da Copa do Mundo.

O ex-jogador do futebol mundial exerceu a função de comentarista no canal digital CazéTV sem se licenciar formalmente de seu mandato parlamentar no Congresso Nacional.

Votações do Mandato: Romário destacou que optou por não se licenciar do cargo para manter o direito de voto em pautas importantes no plenário, como o projeto que propõe o fim da jornada de trabalho 6×1.

Motivação da viagem, manifestação jurídica e compromisso com o eleitorado

A atuação do parlamentar gerou questionamentos no ambiente político sobre a conciliação do trabalho legislativo com obrigações privadas no exterior. De acordo com os fatos apurados e divulgados pelo portal de notícias Metrópoles, o ex-atleta afirmou ter cumprido a promessa de restituição feita no início do torneio esportivo.

Conforme as declarações prestadas e os detalhes apresentados na cobertura do Metrópoles, os pontos centrais do caso organizam-se da seguinte forma:

Justificativa de Presença: O levantamento do Metrópoles indica que Romário defendeu sua ida à competição citando sua trajetória vitoriosa na Seleção Brasileira e seu compromisso público com a população do Rio de Janeiro;

Cumprimento de Deveres: Segundo divulgado pelo Metrópoles , o senador ressaltou que manteve a participação nas atividades parlamentares à distância assim como os demais colegas de plenário;

Parecer do Senado: As informações do Metrópoles mostram que a Advocacia do Senado havia indicado a inexistência de previsão jurídica para renúncia voluntária do subsídio parlamentar;

Gesto de Transparência: Conforme publicado pelo Metrópoles, a devolução do montante de R$ 29 mil ocorreu por iniciativa voluntária para afastar dúvidas sobre sua postura ética na gestão do recurso público.

O valor ressarcido foi reincorporado ao orçamento da Casa Legislativa.

FAQ

Qual foi o valor devolvido pelo senador Romário aos cofres do Senado?

Segundo apuração do Metrópoles, Romário devolveu R$ 29 mil, valor correspondente ao seu salário líquido mensal.

Por que Romário não pediu licença do Senado durante a Copa do Mundo?

Conforme divulgado pelo Metrópoles, o parlamentar explicou que manteve o mandato ativo para continuar votando em pautas do Congresso, como o fim da jornada 6×1.

Qual veículo de comunicação contou com a participação de Romário nos EUA?

De acordo com os dados citados pelo Metrópoles, o ex-jogador trabalhou como comentarista do canal de streaming CazéTV.

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Conteúdo Original / Fonte: Metrópoles