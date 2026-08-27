Tottenham anuncia contratação de Marmoush, do Manchester City

Egípcio deixa o Manchester City rumo aos Spurs por empréstimo com obrigação de compra de R$ 420 milhões

Reprodução / Spurs

O jogador chega por empréstimo com cláusula de compra obrigatória estipulada em R$ 420 milhões e se junta ao brasileiro Savinho.

O Tottenham confirmou nesta quinta-feira (27/8) a contratação do atacante Omar Marmoush, que deixa o Manchester City para reforçar o clube londrino.

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Pedro Santana para o portal METRÓPOLES, a negociação foi selada por empréstimo com obrigação de compra fixada em 60 milhões de libras (cerca de R$ 420 milhões).

“Marmoush chega para fortalecer o ataque dos Spurs junto com o brasileiro Savinho, que já estreou marcando gol pela Copa da Liga Inglesa”, destacou Pedro Santana em reportagem para o METRÓPOLES.

Números de Marmoush e reformulação no ataque dos Spurs

Conforme detalhado pela cobertura de Pedro Santana no METRÓPOLES, a movimentação marca uma nova fase do setor ofensivo da equipe:

Desempenho no Manchester City: Durante sua passagem pelos Citizens , o atacante egípcio disputou 62 partidas, balançou as redes 16 vezes e distribuiu seis assistências.

Parceria com Savinho: Revelado pelo Atlético-MG, o ponta brasileiro Savinho também foi anunciado pelo clube e estreou com gol na vitória sobre o Charlton pela Copa da Liga Inglesa.

Investimento de Peso: A compra definitiva garantida em contrato consolida um dos maiores aportes financeiros do Tottenham para a temporada.

Quais foram os valores da contratação de Omar Marmoush pelo Tottenham?

A negociação envolveu um contrato de empréstimo com obrigação de compra futura estabelecida em 60 milhões de libras (cerca de R$ 420 milhões).

Quais foram os números de Marmoush com a camisa do Manchester City?

O atacante egípcio atuou em 62 jogos pelo Manchester City, registrando 16 gols marcados e seis assistências distribuídas.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet