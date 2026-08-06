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Vini Jr. se aproxima de renovação de longo prazo com o Real Madrid

Acordo verbal avança após reunião positiva e pressão de Mourinho; Arsenal fica para trás

Por Redação ContilNet
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Vini Jr. se aproxima de renovação de longo prazo com o Real Madrid
Antonio Villalba/Real Madrid via Getty Images

Acordo verbal avançou com apoio do técnico José Mourinho; atacante deve receber valorização salarial para atingir patamar de Mbappé.

A novela sobre o futuro do atacante Vinicius Júnior no Real Madrid teve um desfecho favorável ao clube espanhol. Após negociações intensas, o brasileiro ficou muito próximo de selar um novo contrato de longo prazo com a equipe merengue, restando apenas detalhes burocráticos para a assinatura final.

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De acordo com as informações apuradas pelo repórter Mateus Arantes para o portal METRÓPOLES, com base em apuração do jornalista italiano Fabrizio Romano, as conversas de quarta-feira (5/8) foram decisivas para alinhar o acordo verbal.

“O novo contrato, que não teve o tempo de duração revelado, será de longo prazo. O treinador José Mourinho também faz pressão para o brasileiro permanecer na equipe”, destacou Mateus Arantes em sua reportagem no METRÓPOLES.

Fim do assédio do Arsenal e reajuste nos moldes de Mbappé

Conforme detalhado pela apuração de Mateus Arantes no METRÓPOLES, a permanência de Vini Jr. afasta os riscos de uma saída sem custos e encerra a investida do futebol inglês:

  • Atuação de José Mourinho: O treinador português teve papel fundamental ao pressionar a diretoria merengue pela manutenção do camisa 7 como peça central do projeto esportivo.

  • Valorização Salarial: A pedida de Vini Jr. envolve um acréscimo de 5 milhões de euros por temporada, elevando seus ganhos anuais para cerca de 20 milhões de euros líquidos (aproximadamente R$ 117 milhões), mesmo patamar de Kylian Mbappé.

  • Investida do Arsenal: A aproximação do fim do vínculo (válido até junho de 2027) havia atraído o interesse do Arsenal, que acenava com propostas astronômicas para levar o atleta à Premier League.

  • Segurança Financeira: O avanço elimina a hipótese avaliada pela diretoria de vender o jogador ainda nesta janela de transferências para evitar perdê-lo de graça ao término do contrato.

Vini Jr. vai renovar o contrato com o Real Madrid?

Sim. Após reunião positiva entre a diretoria e os representantes do atleta, o acordo verbal para um novo contrato de longo prazo está em fase final de alinhamento.

Qual foi o papel de José Mourinho na permanência de Vini Jr.?

O técnico José Mourinho pressionou internamente a diretoria do Real Madrid para garantir a renovação e a permanência do camisa 7 como pilar do elenco.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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