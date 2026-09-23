10 jogos de mundo aberto tipo GTA 5 com histórias melhores

Cansou de esperar por GTA 6? Confira 10 jogos de mundo aberto tipo GTA 5

Red Dead Redemption 2 revela um dos melhores mundo aberto do mundo dos games; confira outros jogos — Foto: Reprodução/Playstation Store

Títulos como Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077 e Mafia entregam liberdade de exploração, ação intensa e enredos superiores ao clássico da Rockstar.

Para os jogadores que já exploraram todos os cantos de Los Santos em GTA 5 e buscam novas aventuras com mecânicas de mundo aberto, diversas franquias oferecem a mesma sensação de liberdade urbana, perseguições e tiroteios, mas acompanhadas por roteiros e tramas mais elaborados.

Conforme apurado pelo jornalista Róbson Martins para o portal TechTudo, estes 10 jogos destacam-se por combinar universos expansivos a narrativas ricas e desenvolvimento aprofundado de personagens.

10 alternativas com mundo aberto e grandes histórias

Red Dead Redemption 2 (Nota Metacritic: 97): Também produzido pela Rockstar Games, o título focado na jornada de Arthur Morgan e na gangue Van der Linde no fim do Velho Oeste é considerado uma obra-prima de detalhes e profundidade emocional. Mafia: Definitive Edition (Nota Metacritic: 78): Remake do clássico de 2002, acompanha a ascensão de Tommy Angelo no crime organizado da fictícia Lost Heaven na década de 1930, focando em uma experiência altamente narrativa. Watch Dogs 2 (Nota Metacritic: 82): Ambientado na Baía de São Francisco, traz o hacker Marcus Holloway combatendo sistemas de vigilância em massa com variadas mecânicas de invasão tecnológica e exploração urbana. The Witcher 3: Wild Hunt Remastered: O consagrado RPG de ação da CD Projekt Red traz Geralt de Rívia em busca de Ciri, oferecendo um dos universos mais dinâmicos e repletos de escolhas morais do mercado. Cyberpunk 2077 (Nota Metacritic: 86): Na metrópole futurista de Night City, o mercenário V precisa lidar com a mente do roqueiro Johnny Silverhand enquanto realiza contratos e explora diferentes distritos. Assassin’s Creed Black Flag Resynced (Nota Metacritic: 83): Versão refeita da aventura pirata de Edward Kenway, misturando batalhas navais no Caribe com a histórica rivalidade entre Assassinos e Templários. Sleeping Dogs: Definitive Edition (Nota Metacritic: 77): Ambientado em uma movimentada Hong Kong, o jogo acompanha o policial infiltrado Wei Shen nas Tríades, destacando-se pelo combate focado em artes marciais. Just Cause 3 (Nota Metacritic: 74): Voltado para a destruição massiva e caos no arquipélago de Médici, Rico Rodriguez utiliza ganchos, trajes planadores e um vasto arsenal contra um regime ditatorial. Saints Row: The Third Remastered (Nota Metacritic: 74): Uma sátira escrachada do próprio gênero de crime urbano, focada na ação cômica, cooperação online e personalização extrema. Kingdom Come: Deliverance (Nota Metacritic: 76): RPG medieval realista focado na jornada do jovem Henry na Boêmia do século XV, onde a sobrevivência e o aprendizado exigem dedicação do jogador.

“Alguns jogos de mundo aberto podem diminuir a vontade de explorar cidades extensas… para quem já zerou GTA 5 e não aguenta mais esperar por GTA 6. Games como Red Dead Redemption 2, Mafia: Definitive Edition e Watch Dogs 2 são alguns bons exemplos de jogos com mecânicas semelhantes e que conseguem entregar histórias ainda melhores”, destaca a apuração realizada por Róbson Martins no TechTudo.

Quais jogos tipo GTA 5 têm histórias focadas na Máfia e no crime organizado? Segundo apuração de Róbson Martins no TechTudo, Mafia: Definitive Edition e Sleeping Dogs: Definitive Edition são as melhores escolhas para quem busca narrativas envolventes sobre o submundo do crime.

Qual jogo de mundo aberto da Rockstar supera GTA 5 em narrativa? Conforme relata Róbson Martins no TechTudo, Red Dead Redemption 2 é amplamente reconhecido por entregar uma das histórias mais profundas e emocionantes do gênero de mundo aberto.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet