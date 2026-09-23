EA FC 27: 15 jogadores para contratar de graça no Modo Carreira

Arrascaeta, Memphis Depay, David Alaba e outros destaques surgem como agentes livres no simulador da EA Sports; confira opções de alto potencial e valor de mercado.
No EA Sports FC 27, encontrar atletas de qualidade sem comprometer a verba de transferências é uma das melhores táticas para ter sucesso no Modo Carreira. Os jogadores sem clube (agentes livres) exigem apenas o pagamento dos salários contratuais, sendo ideais para estruturar equipes de menor orçamento ou encorpar o banco de reservas de clubes gigantes.
Conforme apurado pelos jornalistas Luccas Melo e Gabriel Almeida para o portal TechTudo, a lista inclui grandes estrelas internacionais e nomes atuantes no futebol brasileiro que, devido a questões de licenciamento de elencos locais, aparecem sem vínculo no simulador.
Novidades do Modo Carreira e principais destaques livres
Nesta edição, a carreira de treinador resgatou mecânicas de negociação por chamadas telefônicas e parcelamento de compras. A seleção de agentes livres inclui opções experientes e promessas com elevada margem de evolução:
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Giorgian De Arrascaeta (32 anos): O meia uruguaio possui o maior overall inicial entre os sem clube (83). Destaca-se pela versatilidade no meio e ataque, com condução (83), passe (82) e ritmo (82).
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Memphis Depay (32 anos): O atacante holandês começa com overall 80 e potencial de atingir 85. Suas valias principais são a condução (83) e a finalização (82).
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David Alaba (34 anos): O defensor austríaco possui o maior potencial da lista (87), iniciando com overall 80, com destaque para a defesa (81) e passe (81).
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Simon Banza (29 anos): Centroavante de 1,89 m com overall 80 e potencial de 81, oferecendo força física e finalização (80).
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José “Flaco” López (25 anos): Atacante argentino com overall 79 e potencial 82, com excelente presença de área e finalização (80).
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Toni Fruk (25 anos): Meia croata versátil de overall 79 e potencial de 84, ideal para longo prazo.
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Luiz Henrique (25 anos): Ponta com o maior atributo de ritmo entre os 15 nomes (88), overall 78 e potencial 81.
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Joaquín Piquerez (27 anos): Lateral-esquerdo uruguaio com overall 76 e potencial 80, combinando ritmo (78) e físico (76).
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Breel Embolo (29 anos): Atacante de força física (80), com overall 77 e potencial 78.
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Jhon Arias (28 anos): Ponta veloz (ritmo 85) com overall 77 e potencial 80.
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Emam Ashour (28 anos): Meia egípcio equilibrado com overall 75 e potencial 81.
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Maurício (25 anos): Armador com overall 76 e potencial de atingir 80.
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Mostafa Shobeir (26 anos): Goleiro de 1,85 m com overall 73 e grande potencial de evolução (81).
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Andrés Gómez (23 anos): Ponta colombiano veloz com overall 73 e alto potencial de valorização (82).
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Leo Walta (23 anos): Meio-campista finlandês de overall 71 e potencial 80.
“EA Sports FC 27 traz jogadores livres que podem ser uma ótima alternativa para fortalecer o elenco no Modo Carreira sem gastar a verba destinada a transferências… O novo simulador de futebol da Electronic Arts está disponível para PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch e PC”, destaca a apuração realizada por Luccas Melo e Gabriel Almeida no TechTudo.
Por que jogadores que atuam no Brasil aparecem de graça no EA FC 27?
Segundo apuração de Luccas Melo e Gabriel Almeida no TechTudo, divergências de licenciamento dos elencos do futebol brasileiro fazem com que atletas como Arrascaeta e Depay apareçam como agentes livres no simulador.
Qual jogador sem clube tem o maior potencial no Modo Carreira do EA FC 27?
Conforme relatam Luccas Melo e Gabriel Almeida no TechTudo, o zagueiro austríaco David Alaba possui o maior potencial da lista, podendo alcançar até 87 de overall.