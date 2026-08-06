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Mãe gravou choro de garoto que relatou agressões antes de morrer na casa do pai

Vídeo mostra Gustavo Feitosa, de 3 anos, chorando antes de ser achado morto.

Por Redação ContilNetAtualizado
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Mãe gravou choro de garoto que relatou agressões antes de morrer na casa do pai
Imagem cedida ao Metrópoles

Gustavo Feitosa chorou e afirmou “ele me bate” ao ser questionado sobre a ida à casa do advogado Igor Gustavo Veloso de Sousa, que acabou preso com a atual companheira.

Dias antes de ser encontrado morto na residência de seu pai, o advogado Igor Gustavo Veloso de Sousa, em Palmas (TO), o pequeno Gustavo Feitosa, de 3 anos, foi gravado por sua mãe, Sabrina Feitosa, chorando e demonstrando medo de ir para a casa paterna. Em um trecho do vídeo anexo aos autos, a criança chega a desabafar: “Ele me bate”.

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De acordo com as informações apuradas pela repórter Larice de Paula para a coluna Na Mira, do portal METRÓPOLES, Igor Gustavo e sua companheira, Kathellen Moreira, foram presos preventivamente.

“Durante o vídeo, a criança afirma: ‘Ele me bate’ […]. Segundo a defesa da mãe, ela foi orientada a não impedir a convivência do menino com o pai para evitar uma possível alegação de alienação parental”, revelou a reportagem de Larice de Paula na coluna Na Mira, do METRÓPOLES.

Disputa judicial, laudo do IML e histórico de ameaças

Conforme detalhado pela apuração de Larice de Paula no METRÓPOLES, o caso reúne elementos de extrema gravidade que mobilizam a 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Palmas:

  • Versão do Investigado: O pai alegou à polícia ter encontrado o filho sem vida na piscina da casa pela manhã, mas justificou ter demorado horas para procurar as autoridades devido a “abalo emocional”.

  • Laudo Pericial Pericial: A certidão de óbito obtida pela coluna Mirelle Pinheiro confirmou que a criança faleceu por choque hemorrágico e neurogênico, hemorragia interna, laceração no reto e violência sexual anal.

  • Histórico em 2023: Igor Gustavo já havia sido denunciado no ano passado por enviar áudios com ameaças à mãe do menino, quando o bebê tinha apenas 8 meses, exigindo que a criança dormisse em sua casa.

  • Medida da OAB-TO: O advogado teve sua inscrição suspensa cautelarmente pela Seccional Tocantins da Ordem dos Advogados do Brasil.

O que o menino falou no vídeo gravado pela mãe antes de morrer?

Ao ser perguntado pela mãe sobre o motivo de não querer ir para a casa do pai, Gustavo Feitosa, de 3 anos, chorou e afirmou: “Ele me bate”.

Qual foi a causa da morte do menino Gustavo Feitosa apontada pelo IML?

A certidão de óbito indicou que a criança morreu de choque hemorrágico e neurogênico, decorrentes de hemorragia interna, laceração no reto e violência sexual anal.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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