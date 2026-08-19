Ex-padrasto suspeito de matar adolescente de 14 anos é preso

Wagno Arezi Henika foi localizado na residência onde o crime ocorreu após passar horas escondido em área de matagal.
A Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul (PCRS) prendeu, na noite da última terça-feira (18/8), Wagno Arezi Henika, de 40 anos. Ele é o principal suspeito de esfaquear e matar a ex-enteada Alice Nitz, de 14 anos, no município de Encantado, no Vale do Taquari (RS).
De acordo com as informações apuradas pela jornalista Letícia Guedes para a coluna Mirelle Pinheiro, no portal METRÓPOLES, o homem havia se escondido em uma região de mata fechada logo após o ataque.
“A delegada Dieli Caumo informou que, após passar horas no matagal, o suspeito retornou ao imóvel onde o crime aconteceu, momento em que foi localizado e detido pelas equipes policiais”, destacou a repórter Letícia Guedes em apuração veiculada no METRÓPOLES.
Separação recente, linha de feminicídio e encaminhamento à DPPA
Conforme detalhado pela cobertura de Letícia Guedes no METRÓPOLES, os investigadores trabalham com a hipótese de crime motivado por questões familiares:
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Histórico de Convivência: Wagno conviveu com a mãe de Alice por cerca de 13 anos. O casal havia se separado há aproximadamente um mês.
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Morte da Adolescente: Alice Nitz foi encontrada morta com marcas de esfaqueamento na tarde de segunda-feira (17/8).
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Linha de Investigação: A Polícia Civil gaúcha trata o caso prioritariamente sob a tese de feminicídio.
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Procedimentos Legais: O preso foi conduzido à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Lajeado para a formalização do flagrante e cumprimento das ordens judiciais.
Onde foi preso o suspeito de matar a adolescente Alice Nitz no RS?
Wagno Arezi Henika foi preso na noite de terça-feira (18/8) na própria residência onde o crime ocorreu, na cidade de Encantado (RS).
Para qual delegacia o ex-padrasto de Alice foi levado após ser preso?
O investigado foi encaminhado pelas equipes policiais para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Lajeado.