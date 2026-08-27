Imagens mostram momento em que segurança é esfaqueado em “Inferninho”

Mailson dos Santos, de 26 anos, foi atacado ao tentar separar briga em Santa Maria

Reprodução / PCDF

Mailson dos Santos, de 26 anos, tentou apartar uma briga na DF-290 quando foi atingido no tórax; autor do crime acabou preso preventivamente pela 33ª DP.

O jovem segurança e produtor de banda musical Mailson dos Santos, de 26 anos, morreu após ser atacado com golpe de faca na região da DF-290, em Santa Maria (DF).

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Larice de Paula para o portal METRÓPOLES, a agressão ocorreu no último sábado (22/8), em um local popularmente conhecido como “Inferninho”, próximo a um motel.

“Mailson tentou apartar uma discussão quando foi atingido por uma facada no tórax. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local”, detalhou Larice de Paula em reportagem para o METRÓPOLES.

Prisão do suspeito, apreensão da arma e histórico criminal

Conforme detalhado pela cobertura de Larice de Paula no METRÓPOLES, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) localizou e prendeu o autor do crime:

Ação da 33ª DP: Agentes da 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria) prenderam preventivamente o suspeito, de 33 anos, na quarta-feira (26/8).

Motivação: O homem havia se envolvido em discussões dentro do estabelecimento, foi expulso do local e retornou armado com uma faca para desferir o golpe fatal contra o segurança.

Provas Coletadas: Na residência do investigado, a PCDF apreendeu as roupas utilizadas no dia do homicídio e a arma do crime, uma faca do tipo “dente de tubarão”.

Ficha Criminal: Segundo a PCDF, o acusado também responde a outro processo por homicídio cometido no estado de Minas Gerais.

Como a PCDF identificou o suspeito do homicídio do segurança em Santa Maria?

A PCDF identificou o suspeito após analisar imagens de câmeras de segurança, relatos de testemunhas e vídeos fornecidos por frequentadores do local.

Qual arma foi utilizada no ataque contra Mailson dos Santos?

Os policiais apreenderam na casa do suspeito uma faca do tipo “dente de tubarão”, além das roupas utilizadas por ele no momento da agressão.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet