Menino de 3 anos é encontrado morto na casa do pai no Tocantins

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Ocorrência foi comunicada pelo próprio pai do menino; investigações e oitivas estão sob responsabilidade da DHPP de Palmas.

A Polícia Civil do Tocantins instaurou um inquérito para apurar a morte de Gustavo Veloso Feitosa, de apenas três anos de idade. A criança foi encontrada sem vida na residência de seu pai, o advogado Igor Gustavo Veloso de Sousa, em Palmas.

De acordo com as informações apuradas pela repórter Letícia Guedes para o portal METRÓPOLES, a ocorrência foi registrada oficialmente na tarde de segunda-feira (3/8), após o pai comparecer à 1ª Central de Atendimento da Polícia Civil.

“De acordo com o relato dele, Gustavo foi encontrado sem vida na residência ainda pela manhã. No entanto, em razão do abalo emocional, o pai afirmou que só conseguiu procurar a polícia horas depois”, informou Letícia Guedes no METRÓPOLES.

Primeiras diligências e andamento das investigações

Conforme detalhado pela apuração de Letícia Guedes para o METRÓPOLES, o caso é tratado com prioridade pelas autoridades locais:

Classificação Inicial: Durante os trabalhos periciais e levantamentos preliminares no imóvel, os agentes identificaram elementos que justificaram o enquadramento do fato como morte suspeita.

Condução do Inquérito: A investigação está sob a responsabilidade da 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Palmas.

Depoimentos de Testemunhas: Familiares e testemunhas começaram a prestar declarações aos investigadores para ajudar no esclarecimento da cronologia e das circunstâncias do fato.

Quem está conduzindo as investigações sobre a morte do menino de 3 anos em Palmas?

O caso está sendo apurado pela 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Tocantins.

Como o caso chegou ao conhecimento das autoridades?

O pai da criança compareceu à central de atendimento da Polícia Civil para relatar que havia encontrado o filho sem vida no imóvel durante o período da manhã.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet