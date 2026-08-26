Mulher invade casa de idosa de 92 anos e furta mantimentos

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Um crime que causou revolta em moradores do Baixada da Sobral foi registrado por câmeras de segurança na última quarta-feira (19/8). Uma idosa de 92 anos, que possui limitação auditiva, teve sua residência invadida e diversos pertences furtados no bairro João Eduardo I, na capital Rio Branco.

No momento da invasão, a moradora estava sozinha no imóvel porque sua cuidadora precisou faltar ao trabalho e sua filha havia saído para exercer suas atividades profissionais.

Aproveitou a Vulnerabilidade: A invasora aproximou-se da idosa e falou diretamente em seu ouvido ao perceber que ela tinha dificuldades para compreender o que estava acontecendo.

Gravação em vídeo, abordagem à idosa e apuração policial

As imagens do circuito interno de monitoramento mostram a criminosa transitando com tranquilidade pelos cômodos e separando os itens que pretendia subtrair. De acordo com as informações apuradas e divulgadas pela jornalista Lília Camargo, a idosa chegou a interagir com a suspeita sem perceber a ação delituosa.

Conforme os detalhes apurados e apresentados na cobertura da jornalista Lília Camargo, a dinâmica da ocorrência organiza-se nos seguintes pontos centrais:

Ação no Imóvel: A apuração de Lília Camargo indica que a mulher revirou móveis da casa procurando itens de valor enquanto a idosa permanecia no local;

Abordagem Direta: Segundo divulgado por Lília Camargo , ao ser surpreendida pela idosa, a mulher perguntou pela filha da vítima e, ao saber que ela trabalhava, pediu apenas que avisasse que uma pessoa havia passado por lá;

Itens Levados: As informações trazidas por Lília Camargo confirmam que a criminosa fugiu do local levando pertences de uso pessoal e até mesmo os mantimentos da feira da idosa;

Identificação: Conforme registrado por Lília Camargo, as imagens das câmeras de segurança foram repassadas às autoridades policiais para auxiliar na identificação e localização da suspeita.

As forças de segurança pública de Rio Branco realizam buscas para localizar a mulher que aparece nas filmagens e recuperar os bens levados da residência.

FAQ

Em qual bairro de Rio Branco ocorreu o furto contra a idosa de 92 anos?

Segundo apuração da jornalista Lília Camargo, o crime aconteceu em uma residência localizada no bairro João Eduardo I.

O que a mulher levou da casa da idosa durante a ação criminosa?

Conforme divulgado por Lília Camargo, a suspeita furtou objetos de uso pessoal e os mantimentos da feira da moradora.

A suspeita conversou com a idosa dentro da residência?

De acordo com os dados citados por Lília Camargo, sim. A mulher aproximou-se do ouvido da idosa, perguntou pela filha dela e pediu para avisar que tinha passado no local.

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Conteúdo Original / Fonte: Lilia Camargo