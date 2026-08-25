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Professor de música é preso no DF acusado de abusar e filmar alunas escondido

Homem de 49 anos usava estúdio em Samambaia para abusar de vítimas e foi indiciado por 14 crimes

Por Redação ContilNet
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Professor de música é preso no DF acusado de abusar e filmar alunas escondido
Getty Images

Homem de 49 anos mantinha estúdio em Samambaia e usava supostos exercícios de respiração para se aproximar das vítimas; ele responde por 14 acusações.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um professor de música de 49 anos na região administrativa de Samambaia (DF). O homem é investigado por cometer crimes de estupro, importunação sexual e por gravar alunas nuas sem consentimento.

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De acordo com as informações apuradas pela jornalista Luisa Rany para o portal METRÓPOLES, o suspeito usava o próprio estúdio de música e o papel de instrutor para se aproximar fisicamente das frequentadoras.

“O suspeito justificava os contatos físicos como maneira de auxiliá-las em exercícios de postura e respiração, mas mantinha equipamentos de gravação escondidos para registrar imagens das alunas em situação de nudez”, revelou a apuração de Luisa Rany no METRÓPOLES.

Inquérito policial, laudos periciais e indiciações

Conforme detalhado pela cobertura de Luisa Rany no METRÓPOLES, a investigação avançou com base em provas periciais conclusivas:

  • Início das Apurações: As investigações tiveram início em 2024, acumulando depoimentos das vítimas e laudos técnicos.

  • Perícia Técnica: Foram reunidos laudos do Instituto de Criminalística e do Instituto de Identificação da PCDF, que comprovaram os registros não autorizados.

  • Extensão das Denúncias: O inquérito foi concluído com a responsabilização do investigado por 14 acusações criminais cometidas contra diversas alunas.

  • Tipificação dos Crimes: O homem foi indiciado por 10 crimes de estupro, dois de registro não autorizado da intimidade sexual e dois de importunação sexual.

Onde ocorreu a prisão do professor de música acusado de gravar alunas?

A prisão preventiva foi realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) na região administrativa de Samambaia (DF).

Quais crimes foram atribuídos ao professor de música no inquérito?

O investigado foi indiciado por 10 crimes de estupro, dois de importunação sexual e dois de registro não autorizado da intimidade sexual.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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