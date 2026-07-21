Tatuador executado não tinha ligação com o PCC, confirma investigação

Investigações sobre a morte de Lia Perboni em Sorriso (MT) descartam vínculo com facção rival.

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Inquérito da Polícia Civil aponta que acusação de facção rival que motivou o crime contra Lia Perboni em Sorriso (MT) era infundada.

As investigações da Polícia Civil de Mato Grosso (PCMT) sobre a morte do tatuador Leandro Perboni, de 44 anos conhecido publicamente como Lia Perboni, descartaram qualquer vínculo da vítima com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). O crime ocorreu no dia 27 de junho, no município de Sorriso (MT), e também vitimou uma mulher de 47 anos.

De acordo com as informações apuradas pela repórter Larice de Paula para o portal METRÓPOLES, o delegado Paulo Brambilla, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), confirmou que não foram encontrados indícios de integração à organização rival.

“O monitoramento por parte dos criminosos começou após a vítima repassar parte dos entorpecentes que havia adquirido para outro usuário, o que gerou a falsa suspeita de ligação com o PCC”, aponta o levantamento da Polícia Civil divulgado pelo METRÓPOLES.

Prisão de suspeito e detalhes do inquérito

Conforme divulgado na apuração do METRÓPOLES, um dos suspeitos de envolvimento no duplo homicídio foi localizado e preso preventivamente pela Polícia Civil em uma propriedade rural na região da Prainha, em Lucas do Rio Verde (MT).

Com o investigado, os agentes apreenderam uma pistola municiada, dinheiro e porções de cocaína. Além do mandado pelo crime de homicídio qualificado, ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Lia Perboni, que era uma figura conhecida no universo da modificação corporal por ter o rosto coberto por tatuagens pretas, foi vítima de um “tribunal do crime” executado por integrantes do Comando Vermelho (CV). A polícia segue investigando o caso para identificar todos os envolvidos na ação criminosa.

Lia Perboni tinha ligação com facções criminosas?

Não. A Polícia Civil de Mato Grosso descartou qualquer vínculo do tatuador ou da outra vítima com a facção PCC, confirmando que a suspeita dos criminosos era infundada.

Onde ocorreu o crime contra o tatuador?

O homicídio ocorreu no município de Sorriso, no interior do estado de Mato Grosso.

Alguém foi preso pelo homicídio de Lia Perboni?

Sim, um suspeito de envolvimento no crime foi preso preventivamente pela Polícia Civil em Lucas do Rio Verde (MT), portando uma arma municiada e entorpecentes.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet