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Vídeo registra prisão de pai e madrasta de menino de 3 anos encontrado morto

Igor Gustavo Veloso e Kathellen Moreira foram presos após laudo apontar violência sexual em criança de 3 anos.

Por Redação ContilNet
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Vídeo registra prisão de pai e madrasta de menino de 3 anos encontrado morto
Material cedido ao Metrópoles

Igor Gustavo Veloso de Souza e Kathellen Moreira foram detidos pela Polícia Civil após certidão de óbito confirmar choque hemorrágico e violência sexual na criança.

O advogado Igor Gustavo Veloso de Souza e sua companheira, Kathellen Moreira, pai e madrasta do pequeno Gustavo Veloso Feitosa, de 3 anos, foram presos na noite de quarta-feira (5/8) em Palmas (TO). O menino foi encontrado morto na residência do pai na última segunda-feira (3/8).

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De acordo com as informações apuradas pela repórter Letícia Guedes para a Coluna Mirelle Pinheiro, do portal METRÓPOLES, imagens obtidas com exclusividade registram o momento exato em que o casal é conduzido às viaturas policiais, por volta das 23h.

“A certidão de óbito do menino aponta que a morte teria sido causada por uma série de violências. O documento […] indica como causas do óbito choque hemorrágico e neurogênico, hemorragia interna, laceração intestinal (reto) e violência sexual”, destacou a reportagem de Letícia Guedes no METRÓPOLES.

Atraso na comunicação, suspensão da OAB e investigação da DHPP

Conforme detalhado pela apuração de Letícia Guedes na Coluna Mirelle Pinheiro no METRÓPOLES, as investigações apontam graves inconsistências e desdobramentos institucionais:

  • Demora no Aviso: O pai compareceu à delegacia para comunicar o falecimento apenas na tarde de segunda-feira (3/8), alegando ter encontrado o filho morto pela manhã e ter ficado desorientado por abalo emocional.

  • Suspensão Profissional: A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Tocantins (OAB-TO) determinou a suspensão cautelar de Igor Gustavo, afastando o advogado de suas funções até a conclusão do procedimento no Tribunal de Ética e Disciplina (TED).

  • Inquérito em Andamento: O caso está sob responsabilidade da 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Palmas, que já iniciou a oitiva de testemunhas e familiares para esclarecer a dinâmica dos abusos e do homicídio.

Quem foram os presos pela morte do menino de 3 anos em Palmas?

Igor Gustavo Veloso de Souza (pai da criança e advogado) e Kathellen Moreira (madrasta) foram presos pela Polícia Civil.

O que o laudo de autópsia apontou sobre a morte de Gustavo Veloso Feitosa?

A certidão de óbito indicou como causas do falecimento choque hemorrágico e neurogênico, hemorragia interna, laceração no reto e violência sexual anal.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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