Resultado do Super Sete, Quina e outras loterias de ontem

Resultados das loterias de 17 de julho de 2026
Confira os resultados das loterias de 17 de julho de 2026, com concursos, dezenas sorteadas, premiações e links para as páginas completas de Super Sete, Quina e Lotofácil.
Tiveram ganhadores em Lotofácil e prêmios acumulados em Super Sete, Quina, Dupla Sena.
Destaques do dia
- Tiveram ganhadores: Lotofácil.
- Acumularam: Super Sete, Quina, Dupla Sena, Lotomania, Dia de Sorte.
- Os resultados abaixo reúnem concurso, situação do prêmio, informações especiais e link para a matéria completa de cada modalidade.
Resultado oficial
Super Sete
Concurso 874
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas5 – 9 – 1 – 5 – 1 – 8 – 8
- Próximo concurso20/07/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Quina
Concurso 7068
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas06 – 16 – 39 – 69 – 74
- Próximo concurso18/07/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Lotofácil
Concurso 3738
A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.
- Dezenas sorteadas02 – 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 10 – 11 – 13 – 14 – 17 – 18 – 20 – 23 – 24
- Próximo concurso18/07/2026
- Situação3 ganhadores • R$ 407.776,92
Resultado oficial
Dupla Sena
Concurso 2984
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- 1º sorteio02 – 06 – 11 – 12 – 27 – 37
- 2º sorteio07 – 29 – 39 – 40 – 44 – 49
- Próximo concurso20/07/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Lotomania
Concurso 2951
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas07 – 08 – 10 – 12 – 13 – 14 – 16 – 17 – 33 – 34 – 37 – 39 – 44 – 46 – 48 – 56 – 61 – 62 – 80 – 82
- Próximo concurso20/07/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Dia de Sorte
Concurso 1248
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas06 – 08 – 11 – 20 – 22 – 25 – 26
- Mês da SorteFevereiro
- Próximo concurso18/07/2026
- SituaçãoAcumulou