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Resultado do Super Sete, Quina e outras loterias de ontem

Confira os resultados das loterias de 17 de julho de 2026, com concursos, prêmios, dezenas sorteadas e links para cada resultado completo.

Por ContilNet Loterias 18/07/2026 às 13:07
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Resultado do Super Sete, Quina e outras loterias de ontem
Panorama da rodada

Resultados das loterias de 17 de julho de 2026

Confira os resultados das loterias de 17 de julho de 2026, com concursos, dezenas sorteadas, premiações e links para as páginas completas de Super Sete, Quina e Lotofácil.

Tiveram ganhadores em Lotofácil e prêmios acumulados em Super Sete, Quina, Dupla Sena.

Resultados reunidos6
Prêmios acumulados5
Com ganhadores1

Destaques do dia

  • Tiveram ganhadores: Lotofácil.
  • Acumularam: Super Sete, Quina, Dupla Sena, Lotomania, Dia de Sorte.
  • Os resultados abaixo reúnem concurso, situação do prêmio, informações especiais e link para a matéria completa de cada modalidade.

Resultado oficial

Super Sete

Concurso 874

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas5 – 9 – 1 – 5 – 1 – 8 – 8
  • Próximo concurso20/07/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 874

Resultado oficial

Quina

Concurso 7068

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas06 – 16 – 39 – 69 – 74
  • Próximo concurso18/07/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 7068

Resultado oficial

Lotofácil

Concurso 3738

3 ganhadoresR$ 407.776,92

A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.

  • Dezenas sorteadas02 – 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 10 – 11 – 13 – 14 – 17 – 18 – 20 – 23 – 24
  • Próximo concurso18/07/2026
  • Situação3 ganhadores • R$ 407.776,92

Ver resultado completo do concurso 3738

Resultado oficial

Dupla Sena

Concurso 2984

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • 1º sorteio02 – 06 – 11 – 12 – 27 – 37
  • 2º sorteio07 – 29 – 39 – 40 – 44 – 49
  • Próximo concurso20/07/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 2984

Resultado oficial

Lotomania

Concurso 2951

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas07 – 08 – 10 – 12 – 13 – 14 – 16 – 17 – 33 – 34 – 37 – 39 – 44 – 46 – 48 – 56 – 61 – 62 – 80 – 82
  • Próximo concurso20/07/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 2951

Resultado oficial

Dia de Sorte

Concurso 1248

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas06 – 08 – 11 – 20 – 22 – 25 – 26
  • Mês da SorteFevereiro
  • Próximo concurso18/07/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 1248

Fonte oficial dos dadosCaixa Econômica Federal. Resultados organizados automaticamente pelo site e revisáveis antes da publicação.

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