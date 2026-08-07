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Horóscopo de hoje, 7 de agosto de 2026: previsões para todos os signos

Previsões para amor, trabalho, dinheiro e bem-estar dos 12 signos

Por ContilNet Horóscopo
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Horóscopo de hoje inspira coragem, fortalecer vínculos e novas oportunidades
Horóscopo de hoje com previsões atualizadas para todos os signos/ Foto: ContilNet

 

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Confira as previsões do horóscopo de hoje para amor, trabalho, dinheiro e bem-estar. Leia também o conselho, a cor e o número da sorte de cada signo.

Horóscopo de Áries hoje

Elemento Fogo

Uma atitude equilibrada ajudará a transformar intenção em resultado. Sua iniciativa será valiosa quando vier acompanhada de planejamento. Compartilhe expectativas com clareza para prevenir ruídos.

Amor: Cuide para não levar tensões de outras áreas para a relação. Um gesto espontâneo pode aproximar, desde que respeite o espaço alheio.

Trabalho: Uma postura colaborativa pode abrir espaço para novas oportunidades. Uma iniciativa bem apresentada pode receber apoio.

Dinheiro: Evite contar com valores que ainda não foram confirmados. Prefira escolhas reversíveis quando ainda faltarem informações.

Bem-estar: Reserve alguns minutos para respirar com calma e reorganizar pensamentos. Procure apoio adequado caso o desconforto físico ou emocional persista.

Conselho do dia: Escolha uma atitude concreta que dependa apenas de você.

Número: 30
Cor: azul-celeste
Clima: serenidade

Horóscopo de Touro hoje

Elemento Terra

O momento favorece ajustes práticos sem necessidade de pressa. Flexibilidade não significa abrir mão do que considera essencial. Permita-se revisar uma opinião diante de fatos novos.

Amor: Relações saudáveis se beneficiam de limites claros e gentileza constante. Demonstre afeto de forma concreta, sem esperar que tudo seja percebido sem palavras.

Trabalho: Uma ideia antiga pode ganhar aplicação prática com pequenos ajustes. Seu senso de qualidade será útil na revisão de uma entrega.

Dinheiro: Compartilhar despesas e expectativas com clareza evita conflitos. Considere o custo total, e não apenas a parcela.

Bem-estar: Pausas curtas ao longo do dia ajudarão a preservar concentração. Inclua intervalos reais entre tarefas exigentes.

Conselho do dia: Permita que o dia seja produtivo sem precisar ser perfeito.

Número: 51
Cor: areia
Clima: equilíbrio

Horóscopo de Gêmeos hoje

Elemento Ar

Escolher bem onde colocar sua energia fará diferença hoje. Ideias surgirão com facilidade, mas será necessário selecionar as mais úteis. Uma pausa curta antes de decidir pode evitar desgaste desnecessário.

Amor: Cuide para não levar tensões de outras áreas para a relação. Converse com leveza, mas não fuja dos assuntos que exigem profundidade.

Trabalho: Delimite horários para tarefas profundas e proteja esses períodos. Uma apresentação objetiva pode destacar sua proposta.

Dinheiro: O dia favorece revisar gastos recorrentes e pequenos desperdícios. Uma revisão breve do orçamento ajudará a tomar decisões mais seguras.

Bem-estar: Cuidados preventivos e acompanhamento profissional não devem ser adiados. Inclua intervalos reais entre tarefas exigentes.

Conselho do dia: Clareza também significa saber o que não precisa ser decidido hoje.

Número: 59
Cor: verde-sálvia
Clima: serenidade

Horóscopo de Câncer hoje

Elemento Água

Pequenos avanços podem ter mais valor do que movimentos apressados. A sensibilidade será uma força quando estiver apoiada em fatos. Uma pausa curta antes de decidir pode evitar desgaste desnecessário.

Amor: A vida amorosa pede menos suposições e mais perguntas claras. Uma memória afetiva pode abrir espaço para reconciliação.

Trabalho: Evite assumir sozinho uma responsabilidade que precisa ser compartilhada. Evite levar críticas profissionais para o campo pessoal.

Dinheiro: Priorize segurança e previsibilidade nas escolhas financeiras de hoje. Prefira escolhas reversíveis quando ainda faltarem informações.

Bem-estar: Pausas curtas ao longo do dia ajudarão a preservar concentração. Não force o corpo para cumprir expectativas que podem ser reorganizadas.

Conselho do dia: Um limite bem colocado pode preservar uma relação importante.

Número: 99
Cor: âmbar
Clima: objetividade

Horóscopo de Leão hoje

Elemento Fogo

Sua percepção estará mais apurada para separar urgência de importância. Reconhecer a contribuição de outras pessoas fortalecerá sua liderança. Observe os sinais do ambiente e adapte o plano sem abandonar o objetivo.

Amor: Relações saudáveis se beneficiam de limites claros e gentileza constante. Divida o protagonismo e escute com interesse real.

Trabalho: Uma postura colaborativa pode abrir espaço para novas oportunidades. Uma entrega visível pode destacar seu talento, desde que esteja bem finalizada.

Dinheiro: Antes de comprar, compare necessidade, preço e impacto no mês. Escolha praticidade sem abrir mão de responsabilidade.

Bem-estar: Evite ignorar desconfortos persistentes ou intensos. Priorize hábitos seguros e compatíveis com suas necessidades.

Conselho do dia: Não carregue sozinho aquilo que pode ser dividido com responsabilidade.

Número: 63
Cor: areia
Clima: clareza

Horóscopo de Virgem hoje

Elemento Terra

O momento pede equilíbrio entre iniciativa e capacidade de escuta. Um método mais simples pode produzir resultado tão bom quanto o anterior. Confie mais no processo e menos na necessidade de controlar cada detalhe.

Amor: A vida amorosa pede menos suposições e mais perguntas claras. Fale sobre expectativas sem transformar diálogo em avaliação.

Trabalho: No trabalho, organize a sequência das tarefas antes de acelerar. Não assuma tarefas extras apenas porque faria de outro modo.

Dinheiro: Priorize segurança e previsibilidade nas escolhas financeiras de hoje. Escolha praticidade sem abrir mão de responsabilidade.

Bem-estar: Respeitar limites físicos será parte importante do seu rendimento. Inclua intervalos reais entre tarefas exigentes.

Conselho do dia: Evite decisões definitivas em momentos de irritação.

Número: 7
Cor: cobre
Clima: adaptação

Horóscopo de Libra hoje

Elemento Ar

Assuntos que estavam dispersos podem começar a ganhar direção. Buscar equilíbrio não exige adiar toda decisão difícil. Dê um passo por vez e mantenha margem para corrigir a rota.

Amor: Uma lembrança ou mensagem pode reacender uma conversa importante. Diga o que precisa com elegância e firmeza.

Trabalho: Sua capacidade de síntese ajudará a destravar uma conversa profissional. Uma decisão pendente precisa de prazo para não travar o grupo.

Dinheiro: Uma escolha econômica simples pode trazer alívio ao orçamento. Uma decisão simples de hoje pode melhorar o equilíbrio dos próximos dias.

Bem-estar: Bem-estar hoje depende mais de constância do que de intensidade. Inclua intervalos reais entre tarefas exigentes.

Conselho do dia: Dê espaço para os fatos corrigirem expectativas.

Número: 96
Cor: cobre
Clima: presença

Horóscopo de Escorpião hoje

Elemento Água

Você poderá encontrar uma solução ao observar o problema por outro ângulo. Preserve sua privacidade, mas não transforme silêncio em isolamento. Compartilhe expectativas com clareza para prevenir ruídos.

Amor: A leveza pode voltar quando você deixa de tentar prever cada reação. Coloque limites sem usar distância como punição.

Trabalho: Você pode avançar mais ao simplificar uma etapa do processo. Evite disputas silenciosas e formalize o que precisa ser combinado.

Dinheiro: Antes de comprar, compare necessidade, preço e impacto no mês. Uma decisão simples de hoje pode melhorar o equilíbrio dos próximos dias.

Bem-estar: Evite transformar produtividade em cobrança permanente. Descanse sem culpa quando perceber queda de energia.

Conselho do dia: A maturidade aparece na forma de administrar o próprio impulso.

Número: 81
Cor: verde-sálvia
Clima: serenidade

Horóscopo de Sagitário hoje

Elemento Fogo

O dia pode trazer um impulso renovado para retomar algo importante. Evite assumir que entusiasmo substitui planejamento. Finalize uma pendência antes de começar outra frente.

Amor: Uma lembrança ou mensagem pode reacender uma conversa importante. Uma experiência diferente pode renovar a relação.

Trabalho: Delimite horários para tarefas profundas e proteja esses períodos. Sua visão estratégica será útil para conectar ações ao objetivo maior.

Dinheiro: Uma pendência pode ser negociada com objetividade e documentação. Uma revisão breve do orçamento ajudará a tomar decisões mais seguras.

Bem-estar: Evite ignorar desconfortos persistentes ou intensos. Uma rotina possível será melhor do que uma meta rígida.

Conselho do dia: Evite decisões definitivas em momentos de irritação.

Número: 38
Cor: verde-esmeralda
Clima: renovação

Horóscopo de Capricórnio hoje

Elemento Terra

Uma atitude equilibrada ajudará a transformar intenção em resultado. Disciplina será útil, desde que não se transforme em rigidez. Não confunda velocidade com progresso; consistência será mais importante.

Amor: No amor, a sinceridade precisa vir acompanhada de sensibilidade. Reserve tempo real para o vínculo, não apenas espaço entre compromissos.

Trabalho: Cuide dos detalhes finais antes de apresentar ou enviar um trabalho. Seu senso de responsabilidade será reconhecido quando houver comunicação clara.

Dinheiro: Nas finanças, o melhor caminho será evitar decisões motivadas por ansiedade. Confirme prazos e condições antes de fechar qualquer acordo.

Bem-estar: Uma rotina simples de autocuidado tende a ser mais sustentável. Cuide da postura e evite permanecer muitas horas na mesma posição.

Conselho do dia: Não carregue sozinho aquilo que pode ser dividido com responsabilidade.

Número: 87
Cor: rosa-antigo
Clima: confiança

Horóscopo de Aquário hoje

Elemento Ar

O momento pede equilíbrio entre iniciativa e capacidade de escuta. Mudar o método pode ser útil, mas preserve o objetivo principal. Evite acumular decisões pequenas; resolva-as em blocos.

Amor: Quem está em uma relação pode resolver um incômodo com calma e objetividade. Respeite a necessidade de espaço sem desaparecer do diálogo.

Trabalho: Evite entrar em disputas de ego; deixe os resultados falarem. Trabalho em rede pode acelerar uma etapa.

Dinheiro: Antes de comprar, compare necessidade, preço e impacto no mês. Evite misturar compromissos pessoais e profissionais sem registro.

Bem-estar: Seu corpo pode responder melhor a uma rotina mais regular. Não substitua avaliação profissional por conselhos genéricos.

Conselho do dia: Proteja seu tempo sem fechar as portas para uma boa conversa.

Número: 24
Cor: grafite
Clima: presença

Horóscopo de Peixes hoje

Elemento Água

O dia convida a organizar ideias antes de assumir novos compromissos. Sua intuição pode orientar, mas deve ser conferida com informações concretas. Mantenha o foco no essencial e reduza distrações evitáveis.

Amor: Não apresse definições; observe atitudes e coerência ao longo do dia. Uma troca delicada pode trazer conforto e compreensão.

Trabalho: Sua capacidade de síntese ajudará a destravar uma conversa profissional. Defina prazos visíveis para evitar dispersão.

Dinheiro: Nas finanças, o melhor caminho será evitar decisões motivadas por ansiedade. Evite misturar compromissos pessoais e profissionais sem registro.

Bem-estar: Uma rotina simples de autocuidado tende a ser mais sustentável. Descanse sem culpa quando perceber queda de energia.

Conselho do dia: Reduza o ruído e volte ao objetivo principal.

Número: 72
Cor: branco
Clima: equilíbrio

As previsões têm caráter informativo e de entretenimento. Decisões importantes devem considerar fatos, contexto e orientação profissional adequada.

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