Você tende a perceber com mais clareza o que merece prioridade. Sua iniciativa será valiosa quando vier acompanhada de planejamento. Compartilhe expectativas com clareza para prevenir ruídos.

Amor: Cuide para não levar tensões de outras áreas para a relação. Um gesto espontâneo pode aproximar, desde que respeite o espaço alheio.

Trabalho: Cuide dos detalhes finais antes de apresentar ou enviar um trabalho. Delegar parte da execução permitirá avançar melhor.

Dinheiro: Uma pendência pode ser negociada com objetividade e documentação. Escolha praticidade sem abrir mão de responsabilidade.

Bem-estar: Alternar períodos de foco e descanso será mais produtivo. Cuide da postura e evite permanecer muitas horas na mesma posição.

Conselho do dia: Não carregue sozinho aquilo que pode ser dividido com responsabilidade.