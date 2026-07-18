Duas apostas de Rio Branco acertam 14 números na Lotofácil

Duas apostas feitas em Rio Branco acertaram 14 das 15 dezenas sorteadas no concurso 3738 da Lotofácil, realizado na noite desta sexta-feira (17). Cada bilhete garantiu um prêmio de R$ 560,29, totalizando R$ 1.120,58 destinados à capital acreana.

As apostas foram registradas presencialmente na Lotérica Bilionária e na Lotérica Mina da Sorte. Conforme o detalhamento da premiação, os dois jogos eram simples, com 15 números marcados e uma cota cada.

Os números sorteados foram:

02 – 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 10 – 11 – 13 – 14 – 17 – 18 – 20 – 23 – 24

Em todo o país, 654 apostas chegaram aos 14 acertos e receberam o mesmo valor de R$ 560,29. Já o prêmio principal foi dividido entre três bilhetes que acertaram todas as dezenas.

As apostas vencedoras da faixa principal foram registradas em Salvador, na Bahia; Uberlândia, em Minas Gerais; e Santo André, em São Paulo. Cada uma receberá R$ 407.776,92. Entre os ganhadores estão duas apostas simples e um bolão.

O concurso também premiou 13.726 jogos com 13 acertos, no valor de R$ 35 cada. Outros 129.076 bilhetes acertaram 12 números e levaram R$ 14, enquanto 608.299 apostas com 11 acertos receberão R$ 7.

O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo. A arrecadação do concurso chegou a aproximadamente R$ 21 milhões, segundo o rateio divulgado após a extração.

Os ganhadores têm até 90 dias após a data do sorteio para retirar os valores. Como os prêmios das apostas de Rio Branco são inferiores ao limite estabelecido para atendimento bancário, o resgate pode ser feito em uma casa lotérica credenciada, mediante apresentação do bilhete premiado.