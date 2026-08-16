Mega-Sena acumula e prêmio principal pode chegar a R$ 45 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3045 sorteado neste domingo em São Paulo

Confira também os números apurados na Lotofácil, Quina, Timemania, +Milionária e Dia de Sorte/ Foto: Reprodução

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso número 3045 da Mega-Sena, sorteado na manhã deste domingo (16) no Espaço da Sorte, na capital paulista. O prêmio que estava estimado em R$ 38 milhões acumulou e a previsão da Caixa Econômica Federal para a próxima extração é de R$ 45 milhões.

Os números sorteados no concurso 3045 foram: 23 – 29 – 33 – 42 – 43 – 57.

As apostas simples para este concurso haviam sido encerradas na noite de sábado (15), às 22h, tanto nos canais eletrônicos da instituição financeira quanto na rede lotérica credenciada. Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana: às terças e quintas-feiras, no período da noite, e aos domingos, no fim da manhã.

Confira os resultados das demais loterias sorteadas

A Caixa realizou também as rodadas de sorteio de outras modalidades lotéricas ao longo da programação do dia.

Lotofácil (Concurso 3763): Prêmio estimado em R$ 2 milhões. Dezenas sorteadas: 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 08 – 09 – 14 – 15 – 17 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24.

Quina (Concurso 7093): Prêmio estimado em R$ 6 milhões. Dezenas sorteadas: 21 – 41 – 57 – 63 – 64.

Timemania (Concurso 2429): Prêmio estimado em R$ 8,3 milhões. Dezenas sorteadas: 09 – 18 – 23 – 42 – 47 – 64 – 75. Time do Coração: 13 (Atlético-MG).

+Milionária (Concurso 381): Prêmio estimado em R$ 83 milhões. Dezenas sorteadas: 23 – 32 – 33 – 38 – 45 – 46. Trevos sorteados: 3 e 5.

Dia de Sorte (Concurso 1273): Prêmio estimado em R$ 400 mil. Dezenas sorteadas: 07 – 08 – 15 – 17 – 20 – 23 – 26. Mês de Sorte: 10 (Outubro).

O rateio detalhado com o número de ganhadores da quina e da quadra na Mega-Sena, além dos premiados nas faixas secundárias das demais modalidades, é publicado no portal oficial de loterias da Caixa.