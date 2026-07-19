O concurso 3033 da Mega-Sena será sorteado neste domingo (19) após nova determinação da Caixa Econômica Federal.

Agora, os resultados de todas as loterias que costumam ser sorteadas aos sábados vão mudar de data. A Mega deste final de semana, que acumula prêmio de R$ 35 milhões, será sorteada a partir das 11h (de Brasília), junto com os demais concursos.

Para concorrer a este concurso, os apostadores deveriam ter enviado seus jogos individuais até as 22h de sábado. No caso dos bolões feitos por meio dos canais digitais da instituição financeira, o prazo máximo para participação se encerra 15 minutos antes do início do respectivo sorteio.

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O palco dos sorteios permanece sendo o Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, na capital paulista, com transmissão em tempo real pelo canal oficial do banco no YouTube.

Como apostar na Mega-Sena?

A Mega-Sena sorteia seis números em um volante de sessenta opções. Para apostar, o jogador pode marcar de seis a vinte dezenas e torcer.

A aposta mínima custa R$ 6, mas muitos apostadores buscam os bolões para marcar mais números e dividir o prêmio.

Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por camilalutfi.

Conteúdo Original / Fonte: camilalutfi