31/08/2026
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Resultado da Mega-Sena, Quina e outras loterias de ontem

Confira os resultados das loterias de 30 de agosto de 2026, com concursos, prêmios, dezenas sorteadas e links para cada resultado completo.

Por ContilNet Loterias
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Imagem destacada do resumo das loterias de 30 de agosto de 2026
Panorama da rodada

Resultados das loterias de 30 de agosto de 2026

Confira os resultados das loterias de 30 de agosto de 2026, com concursos, dezenas sorteadas, premiações e links para as páginas completas de Dia de Sorte, Quina e Lotofácil.

Tiveram ganhadores em Lotofácil, Federal e prêmios acumulados em Dia de Sorte, Quina, Mega-Sena.

Resultados reunidos7
Prêmios acumulados5
Com ganhadores2

Destaques do dia

  • Tiveram ganhadores: Lotofácil, Federal.
  • Acumularam: Dia de Sorte, Quina, Mega-Sena, Timemania, Mais Milionária.
  • Os resultados abaixo reúnem concurso, situação do prêmio, informações especiais e link para a matéria completa de cada modalidade.

Resultado oficial

Dia de Sorte

Concurso 1285

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas04 – 05 – 06 – 10 – 12 – 15 – 17
  • Mês da SorteAbril
  • Próximo concurso31/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 1285

Resultado oficial

Quina

Concurso 7105

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas02 – 33 – 41 – 48 – 78
  • Próximo concurso31/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 7105

Resultado oficial

Lotofácil

Concurso 3775

3 ganhadoresR$ 1.268.987,02

A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.

  • Dezenas sorteadas01 – 04 – 05 – 06 – 08 – 10 – 11 – 12 – 13 – 15 – 17 – 18 – 19 – 23 – 25
  • Próximo concurso31/08/2026
  • Situação3 ganhadores • R$ 1.268.987,02

Ver resultado completo do concurso 3775

Resultado oficial

Mega-Sena

Concurso 3051

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas11 – 15 – 20 – 21 – 38 – 48
  • Próximo concurso01/09/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 3051

Resultado oficial

Timemania

Concurso 2435

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas07 – 15 – 26 – 42 – 53 – 78 – 80
  • Time do CoraçãoCRUZEIRO /MG
  • Próximo concurso01/09/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 2435

Resultado oficial

Mais Milionária

Concurso 385

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas10 – 12 – 13 – 16 – 33 – 50
  • Trevos3 – 4
  • Próximo concurso02/09/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 385

Resultado oficial

Federal

Concurso 6096

1 ganhadorR$ 500.000,00

A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.

  • 1º prêmioBilhete 008932
  • Situação1 ganhador • R$ 500.000,00

Ver resultado completo do concurso 6096

Fonte oficial dos dadosCaixa Econômica Federal. Resultados organizados automaticamente pelo site e revisáveis antes da publicação.

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