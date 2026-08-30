Resultados das loterias de 30 de agosto de 2026
Confira os resultados das loterias de 30 de agosto de 2026, com concursos, dezenas sorteadas, premiações e links para as páginas completas de Dia de Sorte, Quina e Lotofácil.
Tiveram ganhadores em Lotofácil, Federal e prêmios acumulados em Dia de Sorte, Quina, Mega-Sena.
Destaques do dia
- Tiveram ganhadores: Lotofácil, Federal.
- Acumularam: Dia de Sorte, Quina, Mega-Sena, Timemania, Mais Milionária.
- Os resultados abaixo reúnem concurso, situação do prêmio, informações especiais e link para a matéria completa de cada modalidade.
Resultado oficial
Dia de Sorte
Concurso 1285
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas04 – 05 – 06 – 10 – 12 – 15 – 17
- Mês da SorteAbril
- Próximo concurso31/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Quina
Concurso 7105
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas02 – 33 – 41 – 48 – 78
- Próximo concurso31/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Lotofácil
Concurso 3775
A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.
- Dezenas sorteadas01 – 04 – 05 – 06 – 08 – 10 – 11 – 12 – 13 – 15 – 17 – 18 – 19 – 23 – 25
- Próximo concurso31/08/2026
- Situação3 ganhadores • R$ 1.268.987,02
Resultado oficial
Mega-Sena
Concurso 3051
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas11 – 15 – 20 – 21 – 38 – 48
- Próximo concurso01/09/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Timemania
Concurso 2435
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas07 – 15 – 26 – 42 – 53 – 78 – 80
- Time do CoraçãoCRUZEIRO /MG
- Próximo concurso01/09/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Mais Milionária
Concurso 385
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas10 – 12 – 13 – 16 – 33 – 50
- Trevos3 – 4
- Próximo concurso02/09/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Federal
Concurso 6096
A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.
- 1º prêmioBilhete 008932
- Situação1 ganhador • R$ 500.000,00