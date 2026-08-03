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Resultado do Dia de Sorte concurso 1262 de hoje: veja números e rateio

Resultado do Dia de Sorte de hoje, concurso 1262. Números sorteados: 03 - 06 - 13 - 15 - 18 - 24 - 26. A faixa principal teve 1 ganhador(es), com prêmio de R$ 111.645,61.

Por ContilNet Loterias
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Imagem destacada do resultado da Dia de Sorte concurso 1262

Confira o resultado do dia de sorte de hoje, concurso 1262, com os números sorteados, premiação, ganhadores e informações oficiais da Caixa.

Resultado oficial

Dia de Sorte

Concurso 1262 • 03/08/2026

Concurso1262
Data do sorteio03/08/2026
StatusResultado com ganhador
Prêmio principalR$ 111.645,61
Próximo concurso04/08/2026
EstimativaR$ 100.000,00
Dezenas

Números sorteados

03061315182426
Mês da Sorte

Janeiro
Local do sorteioESPAÇO DA SORTE – SÃO PAULO, SP – SÃO PAULO, SP
Arrecadação totalR$ 814.200,00

Detalhamento de Prêmios

7 acertos1 ganhadorR$ 111.645,61
6 acertos37 ganhadoresR$ 1.847,41
5 acertos943 ganhadoresR$ 25,00
4 acertos9.505 ganhadoresR$ 5,00
Mês da Sorte23.036 ganhadoresR$ 2,50

Ganhadores por cidade/UF

CABIXI/ROPosição 1

1 ganhador

Fonte oficial dos dados

Caixa Econômica Federal • Concurso 1262 • Consulta processada automaticamente pelo site.

Consultar fonte oficial

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Resultado do concurso 1262 da Dia de Sorte

O concurso 1262 da Dia de Sorte, apurado pela Caixa Econômica Federal nesta data (03/08), registrou ganhador na faixa principal. O resultado movimentou apostadores em todo o país e confirmou a distribuição do prêmio maior.

Com a premiação principal definida, a próxima extração está prevista para 04/08/2026, com estimativa inicial de R$ 100.000,00. As apostas devem ser registradas nos canais autorizados dentro do horário limite da modalidade.

Como apostar na Dia de Sorte

Para apostar na Dia de Sorte, você deve escolher seus números no volante oficial ou optar pela Surpresinha, deixando o sistema escolher as dezenas. As apostas podem ser registradas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer casa lotérica ou pela internet.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Onde conferir o resultado da Dia de Sorte 1262?

O resultado completo, dezenas e lista de ganhadores pode ser acompanhado nesta página logo após a apuração oficial das Loterias Caixa.

Qual foi o prêmio da Dia de Sorte neste concurso?

A faixa principal teve ganhador neste concurso. A quantidade exata de vencedores e os valores por faixa estão disponíveis no quadro de rateio acima.

Como resgatar um prêmio das Loterias Caixa?

Prêmios menores podem ser retirados nas casas lotéricas. Valores altos devem ser recebidos em uma agência da Caixa, portando documento oficial com foto, CPF e o bilhete premiado original. O prazo máximo legal para resgate é de 90 dias após a data do sorteio.

Próximos resultados e concursos anteriores

Além do resultado de hoje, você pode acompanhar concursos anteriores e as atualizações diárias.

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