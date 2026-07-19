Resultado do Dia de Sorte, Quina e outras loterias de ontem

Panorama da rodada

Resultados das loterias de 19 de julho de 2026

Confira os resultados das loterias de 19 de julho de 2026, com concursos, dezenas sorteadas, premiações e links para as páginas completas de Dia de Sorte, Quina e Lotofácil.

Tiveram ganhadores em Loteca e prêmios acumulados em Dia de Sorte, Quina, Lotofácil.