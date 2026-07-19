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Resultado do Dia de Sorte, Quina e outras loterias de ontem

Confira os resultados das loterias de 19 de julho de 2026, com concursos, prêmios, dezenas sorteadas e links para cada resultado completo.

Por ContilNet Loterias 20/07/2026 às 06:08
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Resultado do Dia de Sorte, Quina e outras loterias de ontem
Panorama da rodada

Resultados das loterias de 19 de julho de 2026

Confira os resultados das loterias de 19 de julho de 2026, com concursos, dezenas sorteadas, premiações e links para as páginas completas de Dia de Sorte, Quina e Lotofácil.

Tiveram ganhadores em Loteca e prêmios acumulados em Dia de Sorte, Quina, Lotofácil.

Resultados reunidos8
Prêmios acumulados7
Com ganhadores1

Destaques do dia

  • Tiveram ganhadores: Loteca.
  • Acumularam: Dia de Sorte, Quina, Lotofácil, Mega-Sena, Timemania, Mais Milionária, Federal.
  • Os resultados abaixo reúnem concurso, situação do prêmio, informações especiais e link para a matéria completa de cada modalidade.

Resultado oficial

Dia de Sorte

Concurso 1249

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas02 – 17 – 20 – 26 – 27 – 29 – 31
  • Mês da SorteMaio
  • Próximo concurso20/07/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 1249

Resultado oficial

Quina

Concurso 7069

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas13 – 20 – 33 – 56 – 65
  • Próximo concurso20/07/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 7069

Resultado oficial

Lotofácil

Concurso 3739

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas01 – 04 – 05 – 06 – 09 – 11 – 13 – 15 – 16 – 18 – 19 – 20 – 23 – 24 – 25
  • Próximo concurso20/07/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 3739

Resultado oficial

Mega-Sena

Concurso 3033

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas18 – 21 – 23 – 43 – 55 – 58
  • Próximo concurso21/07/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 3033

Resultado oficial

Timemania

Concurso 2417

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas08 – 12 – 51 – 56 – 72 – 75 – 80
  • Time do CoraçãoAPARECIDENSE /GO
  • Próximo concurso21/07/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 2417

Resultado oficial

Mais Milionária

Concurso 373

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas10 – 17 – 19 – 37 – 40 – 50
  • Trevos2 – 3
  • Próximo concurso22/07/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 373

Resultado oficial

Loteca

Concurso 1262

3 ganhadoresR$ 332.322,97

A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.

  • Jogos e placaresJogo 1: FRANCA 0 x 2 ESPANHA • Jogo 2: INGLATERRA 1 x 2 ARGENTINA • Jogo 3: BOTAFOGO 2 x 1 SANTOS
  • Próximo concurso18/07/2026
  • Situação3 ganhadores • R$ 332.322,97

Ver resultado completo do concurso 1262

Resultado oficial

Federal

Concurso 6084

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • 1º prêmioBilhete 017667
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 6084

Fonte oficial dos dadosCaixa Econômica Federal. Resultados organizados automaticamente pelo site e revisáveis antes da publicação.

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