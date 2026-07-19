Resultado do Dia de Sorte, Quina e outras loterias de ontem

Resultados das loterias de 19 de julho de 2026
Confira os resultados das loterias de 19 de julho de 2026, com concursos, dezenas sorteadas, premiações e links para as páginas completas de Dia de Sorte, Quina e Lotofácil.
Tiveram ganhadores em Loteca e prêmios acumulados em Dia de Sorte, Quina, Lotofácil.
Destaques do dia
- Tiveram ganhadores: Loteca.
- Acumularam: Dia de Sorte, Quina, Lotofácil, Mega-Sena, Timemania, Mais Milionária, Federal.
- Os resultados abaixo reúnem concurso, situação do prêmio, informações especiais e link para a matéria completa de cada modalidade.
Resultado oficial
Dia de Sorte
Concurso 1249
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas02 – 17 – 20 – 26 – 27 – 29 – 31
- Mês da SorteMaio
- Próximo concurso20/07/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Quina
Concurso 7069
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas13 – 20 – 33 – 56 – 65
- Próximo concurso20/07/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Lotofácil
Concurso 3739
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas01 – 04 – 05 – 06 – 09 – 11 – 13 – 15 – 16 – 18 – 19 – 20 – 23 – 24 – 25
- Próximo concurso20/07/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Mega-Sena
Concurso 3033
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas18 – 21 – 23 – 43 – 55 – 58
- Próximo concurso21/07/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Timemania
Concurso 2417
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas08 – 12 – 51 – 56 – 72 – 75 – 80
- Time do CoraçãoAPARECIDENSE /GO
- Próximo concurso21/07/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Mais Milionária
Concurso 373
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas10 – 17 – 19 – 37 – 40 – 50
- Trevos2 – 3
- Próximo concurso22/07/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Loteca
Concurso 1262
A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.
- Jogos e placaresJogo 1: FRANCA 0 x 2 ESPANHA • Jogo 2: INGLATERRA 1 x 2 ARGENTINA • Jogo 3: BOTAFOGO 2 x 1 SANTOS
- Próximo concurso18/07/2026
- Situação3 ganhadores • R$ 332.322,97
Resultado oficial
Federal
Concurso 6084
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- 1º prêmioBilhete 017667
- SituaçãoAcumulou