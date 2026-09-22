23/09/2026
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Dia de Sorte de ontem: veja também Quina e outros resultados

Confira os resultados das loterias de 22 de setembro de 2026, com concursos, prêmios, dezenas sorteadas e links para cada resultado completo.

Por ContilNet Loterias
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Imagem destacada do resumo das loterias de 22 de setembro de 2026
Panorama da rodada

Resultados das loterias de 22 de setembro de 2026

Confira os resultados das loterias de 22 de setembro de 2026, com concursos, dezenas sorteadas, premiações e links para as páginas completas de Dia de Sorte, Quina e Lotofácil.

Tiveram ganhadores em Dia de Sorte, Lotofácil e prêmios acumulados em Quina, Mega-Sena, Timemania.

Resultados reunidos5
Prêmios acumulados3
Com ganhadores2

Destaques do dia

  • Tiveram ganhadores: Dia de Sorte, Lotofácil.
  • Acumularam: Quina, Mega-Sena, Timemania.
  • Os resultados abaixo reúnem concurso, situação do prêmio, informações especiais e link para a matéria completa de cada modalidade.

Resultado oficial

Dia de Sorte

Concurso 1304

1 ganhadorR$ 837.362,95

A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.

  • Dezenas sorteadas05 – 07 – 22 – 25 – 26 – 27 – 30
  • Mês da SorteSetembro
  • Próximo concurso23/09/2026
  • Situação1 ganhador • R$ 837.362,95

Ver resultado completo do concurso 1304

Resultado oficial

Quina

Concurso 7124

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas22 – 23 – 35 – 54 – 62
  • Próximo concurso23/09/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 7124

Resultado oficial

Lotofácil

Concurso 3786

1 ganhadorR$ 1.490.773,81

A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.

  • Dezenas sorteadas01 – 03 – 06 – 07 – 08 – 09 – 12 – 13 – 14 – 16 – 18 – 21 – 23 – 24 – 25
  • Próximo concurso23/09/2026
  • Situação1 ganhador • R$ 1.490.773,81

Ver resultado completo do concurso 3786

Resultado oficial

Mega-Sena

Concurso 3061

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas24 – 25 – 28 – 37 – 47 – 55
  • Próximo concurso24/09/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 3061

Resultado oficial

Timemania

Concurso 2445

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas07 – 18 – 40 – 46 – 57 – 62 – 76
  • Time do CoraçãoVOLTA REDONDA /RJ
  • Próximo concurso24/09/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 2445

Fonte oficial dos dadosCaixa Econômica Federal. Resultados organizados automaticamente pelo site e revisáveis antes da publicação.

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