Resultados das loterias de 22 de setembro de 2026
Confira os resultados das loterias de 22 de setembro de 2026, com concursos, dezenas sorteadas, premiações e links para as páginas completas de Dia de Sorte, Quina e Lotofácil.
Tiveram ganhadores em Dia de Sorte, Lotofácil e prêmios acumulados em Quina, Mega-Sena, Timemania.
Destaques do dia
- Tiveram ganhadores: Dia de Sorte, Lotofácil.
- Acumularam: Quina, Mega-Sena, Timemania.
- Os resultados abaixo reúnem concurso, situação do prêmio, informações especiais e link para a matéria completa de cada modalidade.
Resultado oficial
Dia de Sorte
Concurso 1304
A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.
- Dezenas sorteadas05 – 07 – 22 – 25 – 26 – 27 – 30
- Mês da SorteSetembro
- Próximo concurso23/09/2026
- Situação1 ganhador • R$ 837.362,95
Resultado oficial
Quina
Concurso 7124
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas22 – 23 – 35 – 54 – 62
- Próximo concurso23/09/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Lotofácil
Concurso 3786
A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.
- Dezenas sorteadas01 – 03 – 06 – 07 – 08 – 09 – 12 – 13 – 14 – 16 – 18 – 21 – 23 – 24 – 25
- Próximo concurso23/09/2026
- Situação1 ganhador • R$ 1.490.773,81
Resultado oficial
Mega-Sena
Concurso 3061
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas24 – 25 – 28 – 37 – 47 – 55
- Próximo concurso24/09/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Timemania
Concurso 2445
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas07 – 18 – 40 – 46 – 57 – 62 – 76
- Time do CoraçãoVOLTA REDONDA /RJ
- Próximo concurso24/09/2026
- SituaçãoAcumulou