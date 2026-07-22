Resultado da Federal concurso 6085 de hoje: extração oficial da Caixa

Confira o resultado da Federal de hoje, com os bilhetes sorteados no concurso 6085 e o detalhamento informado oficialmente pela Caixa.
Resultado oficial
Concurso 6085 • 22/07/2026
Bilhetes
Bilhetes sorteados
Detalhamento de Prêmios
Fonte oficial dos dados
Caixa Econômica Federal • Concurso 6085 • Consulta processada automaticamente pelo site.
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Prêmio principal acumula no concurso 6085
O concurso 6085 da Federal, apurado oficialmente em 22/07, não teve aposta vencedora na faixa principal. Com isso, o valor principal segue acumulado para o próximo sorteio.
A estimativa para a próxima extração, marcada para o próximo sorteio, disparou e ficou em um valor milionário. Quem pretende concorrer deve registrar a aposta dentro do prazo estipulado.
Como apostar na Federal
Para apostar na Federal, você deve escolher seus números no volante oficial ou optar pela Surpresinha, deixando o sistema escolher as dezenas. As apostas podem ser registradas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer casa lotérica ou pela internet.
Perguntas Frequentes (FAQ)
Onde conferir o resultado da Federal 6085?
O resultado completo, dezenas e lista de ganhadores pode ser acompanhado nesta página logo após a apuração oficial das Loterias Caixa.
Qual foi o prêmio da Federal neste concurso?
Como não houve vencedor na faixa de prêmio máximo, o valor acumulou e a estimativa do próximo concurso ficou em um valor milionário.
Como resgatar um prêmio das Loterias Caixa?
Prêmios menores podem ser retirados nas casas lotéricas. Valores altos devem ser recebidos em uma agência da Caixa, portando documento oficial com foto, CPF e o bilhete premiado original. O prazo máximo legal para resgate é de 90 dias após a data do sorteio.