22/07/2026
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Resultado da Federal concurso 6085 de hoje: extração oficial da Caixa

Resultado da Federal de hoje, concurso 6085. Números sorteados: 077889 - 048861 - 077640 - 004135 - 040201. O prêmio principal acumulou.

Por ContilNet Loterias 22/07/2026 às 18:50
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Resultado da Federal concurso 6085 de hoje: extração oficial da Caixa

Confira o resultado da Federal de hoje, com os bilhetes sorteados no concurso 6085 e o detalhamento informado oficialmente pela Caixa.

Resultado oficial

Federal

Concurso 6085 • 22/07/2026

Concurso6085
Data do sorteio22/07/2026
StatusResultado da extração

Bilhetes

Bilhetes sorteados

1º prêmio077889
2º prêmio048861
3º prêmio077640
4º prêmio004135
5º prêmio040201
Local do sorteioEspaço da Sorte – São Paulo – SP – São Paulo – SP
Arrecadação total

Detalhamento de Prêmios

1º prêmioBilhete 077889Valor em processamento
2º prêmioBilhete 048861Valor em processamento
3º prêmioBilhete 077640Valor em processamento
4º prêmioBilhete 004135Valor em processamento
5º prêmioBilhete 040201Valor em processamento

Fonte oficial dos dados

Caixa Econômica Federal • Concurso 6085 • Consulta processada automaticamente pelo site.

Consultar fonte oficial

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Prêmio principal acumula no concurso 6085

O concurso 6085 da Federal, apurado oficialmente em 22/07, não teve aposta vencedora na faixa principal. Com isso, o valor principal segue acumulado para o próximo sorteio.

A estimativa para a próxima extração, marcada para o próximo sorteio, disparou e ficou em um valor milionário. Quem pretende concorrer deve registrar a aposta dentro do prazo estipulado.

Como apostar na Federal

Para apostar na Federal, você deve escolher seus números no volante oficial ou optar pela Surpresinha, deixando o sistema escolher as dezenas. As apostas podem ser registradas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer casa lotérica ou pela internet.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Onde conferir o resultado da Federal 6085?

O resultado completo, dezenas e lista de ganhadores pode ser acompanhado nesta página logo após a apuração oficial das Loterias Caixa.

Qual foi o prêmio da Federal neste concurso?

Como não houve vencedor na faixa de prêmio máximo, o valor acumulou e a estimativa do próximo concurso ficou em um valor milionário.

Como resgatar um prêmio das Loterias Caixa?

Prêmios menores podem ser retirados nas casas lotéricas. Valores altos devem ser recebidos em uma agência da Caixa, portando documento oficial com foto, CPF e o bilhete premiado original. O prazo máximo legal para resgate é de 90 dias após a data do sorteio.

Próximos resultados e concursos anteriores

Além do resultado de hoje, você pode acompanhar concursos anteriores e as atualizações diárias.

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