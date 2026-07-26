Resultado da Federal concurso 6086 de hoje: extração oficial da Caixa

Prêmio principal acumula no concurso 6086

O concurso 6086 da Federal, apurado oficialmente em 26/07, não teve aposta vencedora na faixa principal. Com isso, o valor principal segue acumulado para o próximo sorteio.

A estimativa para a próxima extração, marcada para o próximo sorteio, disparou e ficou em um valor milionário. Quem pretende concorrer deve registrar a aposta dentro do prazo estipulado.

Como apostar na Federal

Para apostar na Federal, você deve escolher seus números no volante oficial ou optar pela Surpresinha, deixando o sistema escolher as dezenas. As apostas podem ser registradas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer casa lotérica ou pela internet.