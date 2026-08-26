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Resultado da Federal de hoje: concurso 6095, bilhetes premiados

Resultado da Federal de hoje, concurso 6095. Números sorteados: 004574 - 004929 - 059657 - 030781 - 053798. A faixa principal teve 1 ganhador(es), com prêmio de R$ 500.000,00.

Por ContilNet Loterias
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Imagem destacada do resultado da Federal concurso 6095

Confira o resultado da Federal de hoje, com os bilhetes sorteados no concurso 6095 e o detalhamento informado oficialmente pela Caixa.

Resultado oficial

Federal

Concurso 6095 • 26/08/2026

Concurso6095
Data do sorteio26/08/2026
StatusResultado da extração
1º prêmioR$ 500.000,00

Bilhetes

Bilhetes sorteados

1º prêmio004574
2º prêmio004929
3º prêmio059657
4º prêmio030781
5º prêmio053798
Local do sorteioEspaço da Sorte – SAO PAULO, SP – SAO PAULO, SP

Detalhamento de Prêmios

1º prêmioBilhete 004574R$ 500.000,00
2º prêmioBilhete 004929R$ 35.000,00
3º prêmioBilhete 059657R$ 30.000,00
4º prêmioBilhete 030781R$ 25.000,00
5º prêmioBilhete 053798R$ 20.363,00

Ganhadores por cidade/UF

ITAPERUNA/RJPosição 4 • Série A • LOTERICA ITAPERUNA LTDA

1 bilhete premiado

CATANDUVA/SPPosição 1 • Série A • LOTERICA CATANDUVA

1 bilhete premiado

SAO PAULO/SPPosição 2 • Série A • LOTERICA TITO LTDA

1 bilhete premiado

SAO PAULO/SPPosição 5 • Série A • ALDRIM LOTERIAS LTDA

1 bilhete premiado

SOROCABA/SPPosição 3 • Série A • SITE LUCK LOTERIAS

1 bilhete premiado

Fonte oficial dos dados

Caixa Econômica Federal • Concurso 6095 • Consulta processada automaticamente pelo site.

Consultar fonte oficial

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Resultado do concurso 6095 da Federal

O concurso 6095 da Federal, apurado pela Caixa Econômica Federal nesta data (26/08), registrou ganhador na faixa principal. O resultado movimentou apostadores em todo o país e confirmou a distribuição do prêmio maior.

Com a premiação principal definida, a próxima extração está prevista para o próximo sorteio, com estimativa inicial de um valor milionário. As apostas devem ser registradas nos canais autorizados dentro do horário limite da modalidade.

Como apostar na Federal

Para apostar na Federal, você deve escolher seus números no volante oficial ou optar pela Surpresinha, deixando o sistema escolher as dezenas. As apostas podem ser registradas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer casa lotérica ou pela internet.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Onde conferir o resultado da Federal 6095?

O resultado completo, dezenas e lista de ganhadores pode ser acompanhado nesta página logo após a apuração oficial das Loterias Caixa.

Qual foi o prêmio da Federal neste concurso?

A faixa principal teve ganhador neste concurso. A quantidade exata de vencedores e os valores por faixa estão disponíveis no quadro de rateio acima.

Como resgatar um prêmio das Loterias Caixa?

Prêmios menores podem ser retirados nas casas lotéricas. Valores altos devem ser recebidos em uma agência da Caixa, portando documento oficial com foto, CPF e o bilhete premiado original. O prazo máximo legal para resgate é de 90 dias após a data do sorteio.

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