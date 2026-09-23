23/09/2026
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Resultado da Federal de hoje: bilhetes e valores do concurso 6103

Resultado da Federal de hoje, concurso 6103. Números sorteados: 040292 - 053081 - 065578 - 042304 - 065837. A faixa principal teve 1 ganhador, com prêmio de R$ 500.000,00.

Por ContilNet Loterias
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Imagem destacada do resultado da Federal concurso 6103

Confira o resultado da Federal de hoje, com os bilhetes sorteados no concurso 6103 e o detalhamento informado oficialmente pela Caixa.

Acompanhe todos os resultados da Federal →

Resultado oficial

Federal

Concurso 6103 • 23/09/2026

Concurso6103
Data do sorteio23/09/2026
StatusResultado da extração
1º prêmioR$ 500.000,00

Bilhetes

Bilhetes sorteados

1º prêmio040292
2º prêmio053081
3º prêmio065578
4º prêmio042304
5º prêmio065837
Local do sorteioESPAÇO DA SORTE – SAO PAULO, SP – SAO PAULO, SP

Detalhamento de Prêmios

1º prêmioBilhete 040292R$ 500.000,00
2º prêmioBilhete 053081R$ 35.000,00
3º prêmioBilhete 065578R$ 30.000,00
4º prêmioBilhete 042304R$ 25.000,00
5º prêmioBilhete 065837R$ 20.363,00

Ganhadores por cidade/UF

VITORIA/ESPosição 1 • Série A • MACHADO LOTERIAS

1 bilhete premiado

BARRA DO BUGRES/MTPosição 4 • Série A • LOTERICA CANTINHO DA SORTE

1 bilhete premiado

PAULISTA/PEPosição 5 • Série A • LOTERIA GRANDE JOGADA

1 bilhete premiado

CACADOR/SCPosição 3 • Série A • AGENCIA LOTERICA MILIONARIA

1 bilhete premiado

ARACAJU/SEPosição 2 • Série A • LOTERICA DO MERCADO

1 bilhete premiado

Fonte oficial dos dados

Caixa Econômica Federal • Concurso 6103 • Consulta processada automaticamente pelo site.

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Resultado do concurso 6103 da Federal

O concurso 6103 da Federal, apurado pela Caixa Econômica Federal nesta data (23/09), registrou ganhador na faixa principal. O resultado movimentou apostadores em todo o país e confirmou a distribuição do prêmio maior.

Com a premiação principal definida, a próxima extração está prevista para o próximo sorteio, com estimativa inicial de um valor milionário. As apostas devem ser registradas nos canais autorizados dentro do horário limite da modalidade.

Como apostar na Federal

Para apostar na Federal, você deve escolher seus números no volante oficial ou optar pela Surpresinha, deixando o sistema escolher as dezenas. As apostas podem ser registradas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer casa lotérica ou pela internet.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Onde conferir o resultado da Federal 6103?

O resultado completo, dezenas e lista de ganhadores pode ser acompanhado nesta página logo após a apuração oficial das Loterias Caixa.

Qual foi o prêmio da Federal neste concurso?

A faixa principal teve ganhador neste concurso. A quantidade exata de vencedores e os valores por faixa estão disponíveis no quadro de rateio acima.

Como resgatar um prêmio das Loterias Caixa?

Prêmios menores podem ser retirados nas casas lotéricas. Valores altos devem ser recebidos em uma agência da Caixa, portando documento oficial com foto, CPF e o bilhete premiado original. O prazo máximo legal para resgate é de 90 dias após a data do sorteio.

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