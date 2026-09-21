23/09/2026
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Resultado da Loteca de hoje: concurso 1271, jogos e placares

Resultado da Loteca de hoje, concurso 1271. Números sorteados: LOTECA. O prêmio principal acumulou.

Por ContilNet LoteriasAtualizado
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Imagem destacada do resultado da Loteca concurso 1271

Confira o resultado da loteca de hoje, concurso 1271. Veja os números sorteados, o rateio oficial e a estimativa para o próximo sorteio.

Resultado oficial

Loteca

Concurso 1271 • 21/09/2026

Concurso1271
Data do sorteio21/09/2026
StatusResultado dos jogos
Próximo concurso26/09/2026
EstimativaR$ 1.500.000,00
Jogos

Resultado dos jogos

Jogo 1FLAMENGO2 x 1BRAGANTINOColuna 1
Jogo 2ATLETICO1 x 1CHAPECOENSEMeio
Jogo 3SPORT2 x 1JUVENTUDEColuna 1
Jogo 4MIRASSOL2 x 0BOTAFOGOColuna 1
Jogo 5SEVILLA1 x 3BARCELONAColuna 2
Jogo 6REMO1 x 2SANTOSColuna 2
Jogo 7VASCO DA GAMA5 x 0CORITIBAColuna 1
Jogo 8SAO PAULO1 x 0INTERNACIONALColuna 1
Jogo 9GREMIO0 x 0PALMEIRASMeio
Jogo 10VITORIA1 x 3CRUZEIROColuna 2
Jogo 11CORINTHIANS1 x 3FLUMINENSEColuna 2
Jogo 12ATLETICO MADRID2 x 1REAL MADRIDColuna 1
Jogo 13LONDRINA1 x 2FORTALEZAColuna 2
Jogo 14ATHLETICO2 x 1BAHIAColuna 1
Arrecadação totalR$ 2.232.334,00
Acumulado próximo concursoR$ 601.614,02

Detalhamento de Prêmios

1º (14 acertos)0 ganhadores
2º (13 acertos)63 ganhadoresR$ 1.948,86
Fonte oficial dos dados

Caixa Econômica Federal • Concurso 1271 • Consulta processada automaticamente pelo site.

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Prêmio principal acumula no concurso 1271

O concurso 1271 da Loteca, apurado oficialmente em 21/09, não teve aposta vencedora na faixa principal. Com isso, o valor principal segue acumulado para o próximo sorteio.

A estimativa para a próxima extração, marcada para 26/09/2026, disparou e ficou em R$ 1.500.000,00. Quem pretende concorrer deve registrar a aposta dentro do prazo estipulado.

Como apostar na Loteca

Para apostar na Loteca, você deve escolher seus números no volante oficial ou optar pela Surpresinha, deixando o sistema escolher as dezenas. As apostas podem ser registradas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer casa lotérica ou pela internet.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Onde conferir o resultado da Loteca 1271?

O resultado completo, dezenas e lista de ganhadores pode ser acompanhado nesta página logo após a apuração oficial das Loterias Caixa.

Qual foi o prêmio da Loteca neste concurso?

Como não houve vencedor na faixa de prêmio máximo, o valor acumulou e a estimativa do próximo concurso ficou em R$ 1.500.000,00.

Como resgatar um prêmio das Loterias Caixa?

Prêmios menores podem ser retirados nas casas lotéricas. Valores altos devem ser recebidos em uma agência da Caixa, portando documento oficial com foto, CPF e o bilhete premiado original. O prazo máximo legal para resgate é de 90 dias após a data do sorteio.

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