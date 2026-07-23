Resultado da Lotofácil de hoje: concurso 3743 tem ganhadores

Confira o resultado da lotofácil de hoje, concurso 3743, com os números sorteados, premiação, ganhadores e informações oficiais da Caixa.
Concurso 3743 • 23/07/2026
Números sorteados
Detalhamento de Prêmios
Ganhadores por cidade/UF
2 ganhadores
1 ganhador
1 ganhador
Caixa Econômica Federal • Concurso 3743 • Consulta processada automaticamente pelo site.
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Resultado do concurso 3743 da Lotofácil
O concurso 3743 da Lotofácil, apurado pela Caixa Econômica Federal nesta data (23/07), registrou ganhador na faixa principal. O resultado movimentou apostadores em todo o país e confirmou a distribuição do prêmio maior.
Com a premiação principal definida, a próxima extração está prevista para 24/07/2026, com estimativa inicial de R$ 2.000.000,00. As apostas devem ser registradas nos canais autorizados dentro do horário limite da modalidade.
Como apostar na Lotofácil
A Lotofácil é uma das loterias mais procuradas. O jogador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmios se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
Perguntas Frequentes (FAQ)
Onde conferir o resultado da Lotofácil 3743?
O resultado completo, dezenas e lista de ganhadores pode ser acompanhado nesta página logo após a apuração oficial das Loterias Caixa.
Qual foi o prêmio da Lotofácil neste concurso?
A faixa principal teve ganhador neste concurso. A quantidade exata de vencedores e os valores por faixa estão disponíveis no quadro de rateio acima.
Como resgatar um prêmio das Loterias Caixa?
Prêmios menores podem ser retirados nas casas lotéricas. Valores altos devem ser recebidos em uma agência da Caixa, portando documento oficial com foto, CPF e o bilhete premiado original. O prazo máximo legal para resgate é de 90 dias após a data do sorteio.