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Resultado da Lotofácil de hoje: concurso 3755 com ganhador; veja o rateio

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3755. Números sorteados: 03 - 04 - 05 - 07 - 08 - 09 - 11 - 12 - 16 - 18 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25. A faixa principal teve 2 ganhador(es), com prêmio de R$ 2.010.388,23.

Por ContilNet Loterias
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Imagem destacada do resultado da Lotofácil concurso 3755

Confira o resultado da lotofácil de hoje, concurso 3755, com os números sorteados, premiação, ganhadores e informações oficiais da Caixa.

Resultado oficial

Lotofácil

Concurso 3755 • 06/08/2026

Concurso3755
Data do sorteio06/08/2026
StatusResultado com ganhador
Prêmio principalR$ 2.010.388,23
Próximo concurso07/08/2026
EstimativaR$ 2.000.000,00

Dezenas

Números sorteados

030405070809111216182022232425
Local do sorteioESPAÇO DA SORTE – SÃO PAULO, SP – SÃO PAULO, SP
Arrecadação totalR$ 32.632.533,50

Detalhamento de Prêmios

15 acertos2 ganhadoresR$ 2.010.388,23
14 acertos416 ganhadoresR$ 1.846,95
13 acertos13.243 ganhadoresR$ 35,00
12 acertos154.725 ganhadoresR$ 14,00
11 acertos821.411 ganhadoresR$ 7,00

Ganhadores por cidade/UF

IPANEMA/MGPosição 1

1 ganhador

JACAREI/SPPosição 1

1 ganhador

Fonte oficial dos dados

Caixa Econômica Federal • Concurso 3755 • Consulta processada automaticamente pelo site.

Consultar fonte oficial

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Resultado do concurso 3755 da Lotofácil

O concurso 3755 da Lotofácil, apurado pela Caixa Econômica Federal nesta data (06/08), registrou ganhador na faixa principal. O resultado movimentou apostadores em todo o país e confirmou a distribuição do prêmio maior.

Com a premiação principal definida, a próxima extração está prevista para 07/08/2026, com estimativa inicial de R$ 2.000.000,00. As apostas devem ser registradas nos canais autorizados dentro do horário limite da modalidade.

Como apostar na Lotofácil

A Lotofácil é uma das loterias mais procuradas. O jogador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmios se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Onde conferir o resultado da Lotofácil 3755?

O resultado completo, dezenas e lista de ganhadores pode ser acompanhado nesta página logo após a apuração oficial das Loterias Caixa.

Qual foi o prêmio da Lotofácil neste concurso?

A faixa principal teve ganhador neste concurso. A quantidade exata de vencedores e os valores por faixa estão disponíveis no quadro de rateio acima.

Como resgatar um prêmio das Loterias Caixa?

Prêmios menores podem ser retirados nas casas lotéricas. Valores altos devem ser recebidos em uma agência da Caixa, portando documento oficial com foto, CPF e o bilhete premiado original. O prazo máximo legal para resgate é de 90 dias após a data do sorteio.

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