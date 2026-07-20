Resultado da Lotofácil, Quina e outras loterias de ontem

Resultados das loterias de 20 de julho de 2026
Confira os resultados das loterias de 20 de julho de 2026, com concursos, dezenas sorteadas, premiações e links para as páginas completas de Lotofácil, Quina e Dupla Sena.
Prêmios acumulados em Lotofácil, Quina, Dupla Sena.
Destaques do dia
- Acumularam: Lotofácil, Quina, Dupla Sena, Lotomania, Dia de Sorte, Super Sete.
- Os resultados abaixo reúnem concurso, situação do prêmio, informações especiais e link para a matéria completa de cada modalidade.
Resultado oficial
Lotofácil
Concurso 3740
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas01 – 02 – 05 – 06 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 15 – 16 – 17 – 20 – 21 – 22
- Próximo concurso21/07/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Quina
Concurso 7070
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas15 – 31 – 36 – 64 – 74
- Próximo concurso21/07/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Dupla Sena
Concurso 2985
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- 1º sorteio01 – 08 – 18 – 29 – 39 – 49
- 2º sorteio08 – 09 – 29 – 33 – 40 – 44
- Próximo concurso22/07/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Lotomania
Concurso 2952
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas03 – 07 – 15 – 17 – 20 – 21 – 23 – 28 – 30 – 46 – 48 – 56 – 60 – 61 – 65 – 69 – 77 – 91 – 92 – 95
- Próximo concurso22/07/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Dia de Sorte
Concurso 1250
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas06 – 14 – 19 – 20 – 21 – 28 – 31
- Mês da SorteJunho
- Próximo concurso21/07/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Super Sete
Concurso 875
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas7 – 5 – 8 – 7 – 6 – 1 – 6
- Próximo concurso22/07/2026
- SituaçãoAcumulou