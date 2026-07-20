Resultado da Lotofácil, Quina e outras loterias de ontem

Panorama da rodada

Resultados das loterias de 20 de julho de 2026

Confira os resultados das loterias de 20 de julho de 2026, com concursos, dezenas sorteadas, premiações e links para as páginas completas de Lotofácil, Quina e Dupla Sena.

Prêmios acumulados em Lotofácil, Quina, Dupla Sena.