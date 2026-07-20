21/07/2026
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Resultado da Lotofácil, Quina e outras loterias de ontem

Confira os resultados das loterias de 20 de julho de 2026, com concursos, prêmios, dezenas sorteadas e links para cada resultado completo.

Por ContilNet Loterias 21/07/2026 às 07:43
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Resultado da Lotofácil, Quina e outras loterias de ontem
Panorama da rodada

Resultados das loterias de 20 de julho de 2026

Confira os resultados das loterias de 20 de julho de 2026, com concursos, dezenas sorteadas, premiações e links para as páginas completas de Lotofácil, Quina e Dupla Sena.

Prêmios acumulados em Lotofácil, Quina, Dupla Sena.

Resultados reunidos6
Prêmios acumulados6
Com ganhadores0

Destaques do dia

  • Acumularam: Lotofácil, Quina, Dupla Sena, Lotomania, Dia de Sorte, Super Sete.
  • Os resultados abaixo reúnem concurso, situação do prêmio, informações especiais e link para a matéria completa de cada modalidade.

Resultado oficial

Lotofácil

Concurso 3740

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas01 – 02 – 05 – 06 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 15 – 16 – 17 – 20 – 21 – 22
  • Próximo concurso21/07/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 3740

Resultado oficial

Quina

Concurso 7070

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas15 – 31 – 36 – 64 – 74
  • Próximo concurso21/07/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 7070

Resultado oficial

Dupla Sena

Concurso 2985

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • 1º sorteio01 – 08 – 18 – 29 – 39 – 49
  • 2º sorteio08 – 09 – 29 – 33 – 40 – 44
  • Próximo concurso22/07/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 2985

Resultado oficial

Lotomania

Concurso 2952

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas03 – 07 – 15 – 17 – 20 – 21 – 23 – 28 – 30 – 46 – 48 – 56 – 60 – 61 – 65 – 69 – 77 – 91 – 92 – 95
  • Próximo concurso22/07/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 2952

Resultado oficial

Dia de Sorte

Concurso 1250

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas06 – 14 – 19 – 20 – 21 – 28 – 31
  • Mês da SorteJunho
  • Próximo concurso21/07/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 1250

Resultado oficial

Super Sete

Concurso 875

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas7 – 5 – 8 – 7 – 6 – 1 – 6
  • Próximo concurso22/07/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 875

Fonte oficial dos dadosCaixa Econômica Federal. Resultados organizados automaticamente pelo site e revisáveis antes da publicação.

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