Resultado da Lotofácil, Quina e outras loterias de ontem

Resultados das loterias de 21 de julho de 2026
Confira os resultados das loterias de 21 de julho de 2026, com concursos, dezenas sorteadas, premiações e links para as páginas completas de Lotofácil, Quina e Mega-Sena.
Tiveram ganhadores em Lotofácil, Dia de Sorte e prêmios acumulados em Quina, Mega-Sena, Timemania.
Destaques do dia
- Tiveram ganhadores: Lotofácil, Dia de Sorte.
- Acumularam: Quina, Mega-Sena, Timemania.
- Os resultados abaixo reúnem concurso, situação do prêmio, informações especiais e link para a matéria completa de cada modalidade.
Resultado oficial
Lotofácil
Concurso 3741
A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.
- Dezenas sorteadas02 – 03 – 04 – 05 – 09 – 11 – 12 – 14 – 15 – 16 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23
- Próximo concurso22/07/2026
- Situação1 ganhador • R$ 14.264.457,07
Resultado oficial
Quina
Concurso 7071
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas06 – 14 – 34 – 38 – 56
- Próximo concurso22/07/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Mega-Sena
Concurso 3034
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas08 – 28 – 30 – 37 – 39 – 60
- Próximo concurso23/07/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Dia de Sorte
Concurso 1251
A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.
- Dezenas sorteadas01 – 04 – 06 – 09 – 12 – 19 – 25
- Mês da SorteJulho
- Próximo concurso22/07/2026
- Situação5 ganhadores • R$ 722.782,48
Resultado oficial
Timemania
Concurso 2418
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas12 – 19 – 45 – 67 – 71 – 74 – 76
- Time do CoraçãoATLETICO /MG
- Próximo concurso23/07/2026
- SituaçãoAcumulou