Resultado da Lotofácil, Quina e outras loterias de ontem

Panorama da rodada

Resultados das loterias de 21 de julho de 2026

Confira os resultados das loterias de 21 de julho de 2026, com concursos, dezenas sorteadas, premiações e links para as páginas completas de Lotofácil, Quina e Mega-Sena.

Tiveram ganhadores em Lotofácil, Dia de Sorte e prêmios acumulados em Quina, Mega-Sena, Timemania.