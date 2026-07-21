22/07/2026
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Resultado da Lotofácil, Quina e outras loterias de ontem

Confira os resultados das loterias de 21 de julho de 2026, com concursos, prêmios, dezenas sorteadas e links para cada resultado completo.

Por ContilNet Loterias 22/07/2026 às 07:19
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Resultado da Lotofácil, Quina e outras loterias de ontem
Panorama da rodada

Resultados das loterias de 21 de julho de 2026

Confira os resultados das loterias de 21 de julho de 2026, com concursos, dezenas sorteadas, premiações e links para as páginas completas de Lotofácil, Quina e Mega-Sena.

Tiveram ganhadores em Lotofácil, Dia de Sorte e prêmios acumulados em Quina, Mega-Sena, Timemania.

Resultados reunidos5
Prêmios acumulados3
Com ganhadores2

Destaques do dia

  • Tiveram ganhadores: Lotofácil, Dia de Sorte.
  • Acumularam: Quina, Mega-Sena, Timemania.
  • Os resultados abaixo reúnem concurso, situação do prêmio, informações especiais e link para a matéria completa de cada modalidade.

Resultado oficial

Lotofácil

Concurso 3741

1 ganhadorR$ 14.264.457,07

A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.

  • Dezenas sorteadas02 – 03 – 04 – 05 – 09 – 11 – 12 – 14 – 15 – 16 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23
  • Próximo concurso22/07/2026
  • Situação1 ganhador • R$ 14.264.457,07

Ver resultado completo do concurso 3741

Resultado oficial

Quina

Concurso 7071

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas06 – 14 – 34 – 38 – 56
  • Próximo concurso22/07/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 7071

Resultado oficial

Mega-Sena

Concurso 3034

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas08 – 28 – 30 – 37 – 39 – 60
  • Próximo concurso23/07/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 3034

Resultado oficial

Dia de Sorte

Concurso 1251

5 ganhadoresR$ 722.782,48

A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.

  • Dezenas sorteadas01 – 04 – 06 – 09 – 12 – 19 – 25
  • Mês da SorteJulho
  • Próximo concurso22/07/2026
  • Situação5 ganhadores • R$ 722.782,48

Ver resultado completo do concurso 1251

Resultado oficial

Timemania

Concurso 2418

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas12 – 19 – 45 – 67 – 71 – 74 – 76
  • Time do CoraçãoATLETICO /MG
  • Próximo concurso23/07/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 2418

Fonte oficial dos dadosCaixa Econômica Federal. Resultados organizados automaticamente pelo site e revisáveis antes da publicação.

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