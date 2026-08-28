Resultado da Lotofácil, Quina e outras loterias de ontem

Resultados das loterias de 28 de agosto de 2026
Confira os resultados das loterias de 28 de agosto de 2026, com concursos, dezenas sorteadas, premiações e links para as páginas completas de Lotofácil, Quina e Dupla Sena.
Prêmios acumulados em Lotofácil, Quina, Dupla Sena.
Destaques do dia
- Acumularam: Lotofácil, Quina, Dupla Sena, Lotomania, Dia de Sorte, Super Sete.
- Os resultados abaixo reúnem concurso, situação do prêmio, informações especiais e link para a matéria completa de cada modalidade.
Resultado oficial
Lotofácil
Concurso 3774
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 09 – 12 – 14 – 15 – 16 – 18 – 19 – 23 – 24
- Próximo concurso30/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Quina
Concurso 7104
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas07 – 51 – 61 – 66 – 75
- Próximo concurso30/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Dupla Sena
Concurso 3002
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- 1º sorteio06 – 19 – 22 – 27 – 41 – 46
- 2º sorteio07 – 11 – 12 – 13 – 25 – 28
- Próximo concurso31/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Lotomania
Concurso 2969
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas00 – 13 – 15 – 21 – 25 – 38 – 40 – 47 – 55 – 56 – 57 – 58 – 62 – 68 – 70 – 75 – 84 – 86 – 90 – 99
- Próximo concurso31/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Dia de Sorte
Concurso 1284
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas04 – 05 – 08 – 14 – 22 – 25 – 30
- Mês da SorteAbril
- Próximo concurso30/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Super Sete
Concurso 892
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas1 – 8 – 6 – 5 – 7 – 2
- Próximo concurso31/08/2026
- SituaçãoAcumulou