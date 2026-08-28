29/08/2026
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Resultado da Lotofácil, Quina e outras loterias de ontem

Confira os resultados das loterias de 28 de agosto de 2026, com concursos, prêmios, dezenas sorteadas e links para cada resultado completo.

Por ContilNet Loterias
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Imagem destacada do resumo das loterias de 28 de agosto de 2026
Panorama da rodada

Resultados das loterias de 28 de agosto de 2026

Confira os resultados das loterias de 28 de agosto de 2026, com concursos, dezenas sorteadas, premiações e links para as páginas completas de Lotofácil, Quina e Dupla Sena.

Prêmios acumulados em Lotofácil, Quina, Dupla Sena.

Resultados reunidos6
Prêmios acumulados6
Com ganhadores0

Destaques do dia

  • Acumularam: Lotofácil, Quina, Dupla Sena, Lotomania, Dia de Sorte, Super Sete.
  • Os resultados abaixo reúnem concurso, situação do prêmio, informações especiais e link para a matéria completa de cada modalidade.

Resultado oficial

Lotofácil

Concurso 3774

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 09 – 12 – 14 – 15 – 16 – 18 – 19 – 23 – 24
  • Próximo concurso30/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 3774

Resultado oficial

Quina

Concurso 7104

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas07 – 51 – 61 – 66 – 75
  • Próximo concurso30/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 7104

Resultado oficial

Dupla Sena

Concurso 3002

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • 1º sorteio06 – 19 – 22 – 27 – 41 – 46
  • 2º sorteio07 – 11 – 12 – 13 – 25 – 28
  • Próximo concurso31/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 3002

Resultado oficial

Lotomania

Concurso 2969

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas00 – 13 – 15 – 21 – 25 – 38 – 40 – 47 – 55 – 56 – 57 – 58 – 62 – 68 – 70 – 75 – 84 – 86 – 90 – 99
  • Próximo concurso31/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 2969

Resultado oficial

Dia de Sorte

Concurso 1284

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas04 – 05 – 08 – 14 – 22 – 25 – 30
  • Mês da SorteAbril
  • Próximo concurso30/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 1284

Resultado oficial

Super Sete

Concurso 892

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas1 – 8 – 6 – 5 – 7 – 2
  • Próximo concurso31/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 892

Fonte oficial dos dadosCaixa Econômica Federal. Resultados organizados automaticamente pelo site e revisáveis antes da publicação.

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