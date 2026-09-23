23/09/2026
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Resultado da Lotomania de hoje: confira o concurso 2979, rateio e premiação

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2979. Números sorteados: 12 - 14 - 17 - 21 - 23 - 27 - 28 - 30 - 34 - 36 - 38 - 45 - 50 - 55 - 59. O prêmio principal acumulou.

Por ContilNet Loterias
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Imagem destacada do resultado da Lotomania concurso 2979

Confira o resultado da lotomania de hoje, concurso 2979. Veja os números sorteados, o rateio oficial e a estimativa para o próximo sorteio.

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Resultado oficial

Lotomania

Concurso 2979 • 23/09/2026

Concurso2979
Data do sorteio23/09/2026
StatusResultado acumulado
Próximo concurso25/09/2026
EstimativaR$ 5.000.000,00

Dezenas

Números sorteados

1214172123272830343638455055597374909294
Local do sorteioESPAÇO DA SORTE – SÃO PAULO, SP – SÃO PAULO, SP
Arrecadação totalR$ 4.613.442,00
Acumulado próximo concursoR$ 4.240.351,83

Detalhamento de Prêmios

20 acertos0 ganhadores
19 acertos2 ganhadoresR$ 113.132,67
18 acertos70 ganhadoresR$ 2.020,23
17 acertos534 ganhadoresR$ 264,82
16 acertos3.221 ganhadoresR$ 43,90
15 acertos13.594 ganhadoresR$ 10,40
0 acertos0 ganhadores

Fonte oficial dos dados

Caixa Econômica Federal • Concurso 2979 • Consulta processada automaticamente pelo site.

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Prêmio principal acumula no concurso 2979

O concurso 2979 da Lotomania, apurado oficialmente em 23/09, não teve aposta vencedora na faixa principal. Com isso, o valor principal segue acumulado para o próximo sorteio.

A estimativa para a próxima extração, marcada para 25/09/2026, disparou e ficou em R$ 5.000.000,00. Quem pretende concorrer deve registrar a aposta dentro do prazo estipulado.

Como apostar na Lotomania

Para apostar na Lotomania, você deve escolher seus números no volante oficial ou optar pela Surpresinha, deixando o sistema escolher as dezenas. As apostas podem ser registradas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer casa lotérica ou pela internet.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Onde conferir o resultado da Lotomania 2979?

O resultado completo, dezenas e lista de ganhadores pode ser acompanhado nesta página logo após a apuração oficial das Loterias Caixa.

Qual foi o prêmio da Lotomania neste concurso?

Como não houve vencedor na faixa de prêmio máximo, o valor acumulou e a estimativa do próximo concurso ficou em R$ 5.000.000,00.

Como resgatar um prêmio das Loterias Caixa?

Prêmios menores podem ser retirados nas casas lotéricas. Valores altos devem ser recebidos em uma agência da Caixa, portando documento oficial com foto, CPF e o bilhete premiado original. O prazo máximo legal para resgate é de 90 dias após a data do sorteio.

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