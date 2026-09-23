23/09/2026
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Resultado da Mais Milionária de hoje: confira o concurso 392, rateio e premiação

Resultado da Mais Milionária de hoje, concurso 392. Números sorteados: 03 - 05 - 12 - 33 - 38 - 45. O prêmio principal acumulou.

Por ContilNet Loterias
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Imagem destacada do resultado da Mais Milionária concurso 392

Confira o resultado da mais milionária de hoje, concurso 392. Veja os números sorteados, o rateio oficial e a estimativa para o próximo sorteio.

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Resultado oficial

Mais Milionária

Concurso 392 • 23/09/2026

Concurso392
Data do sorteio23/09/2026
StatusResultado acumulado
Próximo concurso27/09/2026
EstimativaR$ 98.000.000,00

Dezenas

Números sorteados

030512333845
Trevos sorteados

36
Local do sorteioEspaço da Sorte – SAO PAULO, SP – SAO PAULO, SP
Arrecadação totalR$ 10.227.732,00
Acumulado próximo concursoR$ 96.433.812,06
Total da faixa principalR$ 1.190.786,75

Detalhamento de Prêmios

6 acertos + 2 trevos0 ganhadores
6 acertos + 1 ou nenhum trevo1 ganhadorR$ 192.061,78
5 acertos + 2 trevos1 ganhadorR$ 153.649,42
5 acertos + 1 ou nenhum trevo34 ganhadoresR$ 4.519,10
4 acertos + 2 trevos140 ganhadoresR$ 1.175,88
4 acertos + 1 ou nenhum trevo1.814 ganhadoresR$ 90,75
3 acertos + 2 trevos2.344 ganhadoresR$ 50,00
3 acertos + 1 trevo18.346 ganhadoresR$ 24,00
2 acertos + 2 trevos15.953 ganhadoresR$ 12,00
2 acertos + 1 trevo127.018 ganhadoresR$ 6,00

Fonte oficial dos dados

Caixa Econômica Federal • Concurso 392 • Consulta processada automaticamente pelo site.

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Prêmio principal acumula no concurso 392

O concurso 392 da Mais Milionária, apurado oficialmente em 23/09, não teve aposta vencedora na faixa principal. Com isso, o valor principal segue acumulado para o próximo sorteio.

A estimativa para a próxima extração, marcada para 27/09/2026, disparou e ficou em R$ 98.000.000,00. Quem pretende concorrer deve registrar a aposta dentro do prazo estipulado.

Como apostar na Mais Milionária

Para apostar na Mais Milionária, você deve escolher seus números no volante oficial ou optar pela Surpresinha, deixando o sistema escolher as dezenas. As apostas podem ser registradas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer casa lotérica ou pela internet.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Onde conferir o resultado da Mais Milionária 392?

O resultado completo, dezenas e lista de ganhadores pode ser acompanhado nesta página logo após a apuração oficial das Loterias Caixa.

Qual foi o prêmio da Mais Milionária neste concurso?

Como não houve vencedor na faixa de prêmio máximo, o valor acumulou e a estimativa do próximo concurso ficou em R$ 98.000.000,00.

Como resgatar um prêmio das Loterias Caixa?

Prêmios menores podem ser retirados nas casas lotéricas. Valores altos devem ser recebidos em uma agência da Caixa, portando documento oficial com foto, CPF e o bilhete premiado original. O prazo máximo legal para resgate é de 90 dias após a data do sorteio.

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