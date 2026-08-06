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Resultado da Mega-Sena de hoje: concurso 3041 acumula prêmio

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3041. Números sorteados: 16 - 21 - 24 - 31 - 43 - 54. O prêmio principal acumulou.

Por ContilNet Loterias
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Imagem destacada do resultado da Mega-Sena concurso 3041

Confira o resultado da mega-sena de hoje, concurso 3041. Veja os números sorteados, o rateio oficial e a estimativa para o próximo sorteio.

Resultado oficial

Mega-Sena

Concurso 3041 • 06/08/2026

Concurso3041
Data do sorteio06/08/2026
StatusResultado acumulado
Próximo concurso08/08/2026
EstimativaR$ 165.000.000,00

Dezenas

Números sorteados

162124314354
Local do sorteioESPAÇO DA SORTE – SÃO PAULO, SP – SÃO PAULO, SP
Arrecadação totalR$ 116.695.812,00
Acumulado próximo concursoR$ 147.541.286,48

Detalhamento de Prêmios

6 acertos0 ganhadores
5 acertos88 ganhadoresR$ 52.843,18
4 acertos6.903 ganhadoresR$ 1.110,41

Fonte oficial dos dados

Caixa Econômica Federal • Concurso 3041 • Consulta processada automaticamente pelo site.

Consultar fonte oficial

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Prêmio principal acumula no concurso 3041

O concurso 3041 da Mega-Sena, apurado oficialmente em 06/08, não teve aposta vencedora na faixa principal. Com isso, o valor principal segue acumulado para o próximo sorteio.

A estimativa para a próxima extração, marcada para 08/08/2026, disparou e ficou em R$ 165.000.000,00. Quem pretende concorrer deve registrar a aposta dentro do prazo estipulado.

Como apostar na Mega-Sena

Na Mega-Sena, o apostador deve marcar de 6 a 20 números no volante. O prêmio principal vai para quem acertar os 6 números sorteados, mas também há prêmios para quem acertar 4 (Quadra) ou 5 (Quina) dezenas.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Onde conferir o resultado da Mega-Sena 3041?

O resultado completo, dezenas e lista de ganhadores pode ser acompanhado nesta página logo após a apuração oficial das Loterias Caixa.

Qual foi o prêmio da Mega-Sena neste concurso?

Como não houve vencedor na faixa de prêmio máximo, o valor acumulou e a estimativa do próximo concurso ficou em R$ 165.000.000,00.

Como resgatar um prêmio das Loterias Caixa?

Prêmios menores podem ser retirados nas casas lotéricas. Valores altos devem ser recebidos em uma agência da Caixa, portando documento oficial com foto, CPF e o bilhete premiado original. O prazo máximo legal para resgate é de 90 dias após a data do sorteio.

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