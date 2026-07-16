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Resultado da Mega-Sena, Quina e outras loterias de ontem

Confira os resultados das loterias de 16 de julho de 2026, com concursos, prêmios, dezenas sorteadas e links para cada resultado completo.

Por ContilNet Loterias 17/07/2026 às 11:11
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Resultado da Mega-Sena, Quina e outras loterias de ontem
Panorama da rodada

Resultados das loterias de 16 de julho de 2026

Confira os resultados das loterias de 16 de julho de 2026, com concursos, dezenas sorteadas, premiações e links para as páginas completas de Mega-Sena, Quina e Lotofácil.

Tiveram ganhadores em Lotofácil e prêmios acumulados em Mega-Sena, Quina, Dia de Sorte.

Resultados reunidos5
Prêmios acumulados4
Com ganhadores1

Destaques do dia

  • Tiveram ganhadores: Lotofácil.
  • Acumularam: Mega-Sena, Quina, Dia de Sorte, Timemania.
  • Os resultados abaixo reúnem concurso, situação do prêmio, informações especiais e link para a matéria completa de cada modalidade.

Resultado oficial

Mega-Sena

Concurso 3032

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas08 – 12 – 23 – 27 – 42 – 43
  • Próximo concurso18/07/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 3032

Resultado oficial

Quina

Concurso 7067

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas05 – 08 – 18 – 25 – 55
  • Próximo concurso17/07/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 7067

Resultado oficial

Lotofácil

Concurso 3737

6 ganhadoresR$ 1.371.194,90

A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.

  • Dezenas sorteadas02 – 03 – 05 – 06 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 22 – 23 – 25
  • Próximo concurso17/07/2026
  • Situação6 ganhadores • R$ 1.371.194,90

Ver resultado completo do concurso 3737

Resultado oficial

Dia de Sorte

Concurso 1247

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas12 – 16 – 20 – 21 – 24 – 26 – 30
  • Mês da SorteDezembro
  • Próximo concurso17/07/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 1247

Resultado oficial

Timemania

Concurso 2416

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas17 – 30 – 36 – 50 – 70 – 74 – 77
  • Time do CoraçãoCORITIBA /PR
  • Próximo concurso18/07/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 2416

Fonte oficial dos dadosCaixa Econômica Federal. Resultados organizados automaticamente pelo site e revisáveis antes da publicação.

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