Resultado da Mega-Sena, Quina e outras loterias de ontem

Panorama da rodada

Resultados das loterias de 16 de julho de 2026

Confira os resultados das loterias de 16 de julho de 2026, com concursos, dezenas sorteadas, premiações e links para as páginas completas de Mega-Sena, Quina e Lotofácil.

Tiveram ganhadores em Lotofácil e prêmios acumulados em Mega-Sena, Quina, Dia de Sorte.