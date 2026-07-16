Resultado da Mega-Sena, Quina e outras loterias de ontem

Resultados das loterias de 16 de julho de 2026
Confira os resultados das loterias de 16 de julho de 2026, com concursos, dezenas sorteadas, premiações e links para as páginas completas de Mega-Sena, Quina e Lotofácil.
Tiveram ganhadores em Lotofácil e prêmios acumulados em Mega-Sena, Quina, Dia de Sorte.
Destaques do dia
- Tiveram ganhadores: Lotofácil.
- Acumularam: Mega-Sena, Quina, Dia de Sorte, Timemania.
- Os resultados abaixo reúnem concurso, situação do prêmio, informações especiais e link para a matéria completa de cada modalidade.
Resultado oficial
Mega-Sena
Concurso 3032
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas08 – 12 – 23 – 27 – 42 – 43
- Próximo concurso18/07/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Quina
Concurso 7067
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas05 – 08 – 18 – 25 – 55
- Próximo concurso17/07/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Lotofácil
Concurso 3737
A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.
- Dezenas sorteadas02 – 03 – 05 – 06 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 22 – 23 – 25
- Próximo concurso17/07/2026
- Situação6 ganhadores • R$ 1.371.194,90
Resultado oficial
Dia de Sorte
Concurso 1247
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas12 – 16 – 20 – 21 – 24 – 26 – 30
- Mês da SorteDezembro
- Próximo concurso17/07/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Timemania
Concurso 2416
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas17 – 30 – 36 – 50 – 70 – 74 – 77
- Time do CoraçãoCORITIBA /PR
- Próximo concurso18/07/2026
- SituaçãoAcumulou