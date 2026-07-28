Resultado da Mega-Sena, Quina e outras loterias de ontem

Resultados das loterias de 28 de julho de 2026
Confira os resultados das loterias de 28 de julho de 2026, com concursos, dezenas sorteadas, premiações e links para as páginas completas de Mega-Sena, Quina e Lotofácil.
Tiveram ganhadores em Lotofácil e prêmios acumulados em Mega-Sena, Quina, Dia de Sorte.
Destaques do dia
- Tiveram ganhadores: Lotofácil.
- Acumularam: Mega-Sena, Quina, Dia de Sorte, Timemania.
- Os resultados abaixo reúnem concurso, situação do prêmio, informações especiais e link para a matéria completa de cada modalidade.
Resultado oficial
Mega-Sena
Concurso 3037
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas02 – 11 – 22 – 30 – 51 – 54
- Próximo concurso30/07/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Quina
Concurso 7077
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas02 – 03 – 30 – 46 – 77
- Próximo concurso29/07/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Lotofácil
Concurso 3747
A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.
- Dezenas sorteadas01 – 02 – 04 – 05 – 06 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 18 – 19 – 21 – 24 – 25
- Próximo concurso29/07/2026
- Situação6 ganhadores • R$ 2.125.438,65
Resultado oficial
Dia de Sorte
Concurso 1257
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas04 – 05 – 09 – 16 – 20 – 26 – 29
- Mês da SorteJunho
- Próximo concurso29/07/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Timemania
Concurso 2421
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas07 – 23 – 34 – 37 – 52 – 56 – 65
- Time do CoraçãoCAXIAS /RS
- Próximo concurso30/07/2026
- SituaçãoAcumulou