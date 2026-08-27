28/08/2026
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Resultado da Mega-Sena, Quina e outras loterias de ontem

Confira os resultados das loterias de 27 de agosto de 2026, com concursos, prêmios, dezenas sorteadas e links para cada resultado completo.

Por ContilNet Loterias
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Imagem destacada do resumo das loterias de 27 de agosto de 2026
Panorama da rodada

Resultados das loterias de 27 de agosto de 2026

Confira os resultados das loterias de 27 de agosto de 2026, com concursos, dezenas sorteadas, premiações e links para as páginas completas de Mega-Sena, Quina e Lotofácil.

Tiveram ganhadores em Lotofácil e prêmios acumulados em Mega-Sena, Quina, Dia de Sorte.

Resultados reunidos5
Prêmios acumulados4
Com ganhadores1

Destaques do dia

  • Tiveram ganhadores: Lotofácil.
  • Acumularam: Mega-Sena, Quina, Dia de Sorte, Timemania.
  • Os resultados abaixo reúnem concurso, situação do prêmio, informações especiais e link para a matéria completa de cada modalidade.

Resultado oficial

Mega-Sena

Concurso 3050

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas11 – 14 – 30 – 38 – 49 – 55
  • Próximo concurso30/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 3050

Resultado oficial

Quina

Concurso 7103

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas20 – 25 – 26 – 59 – 68
  • Próximo concurso28/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 7103

Resultado oficial

Lotofácil

Concurso 3773

4 ganhadoresR$ 846.630,39

A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.

  • Dezenas sorteadas03 – 04 – 07 – 09 – 11 – 13 – 14 – 15 – 17 – 18 – 20 – 21 – 22 – 24 – 25
  • Próximo concurso28/08/2026
  • Situação4 ganhadores • R$ 846.630,39

Ver resultado completo do concurso 3773

Resultado oficial

Dia de Sorte

Concurso 1283

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas04 – 08 – 11 – 19 – 24 – 27 – 30
  • Mês da SorteMaio
  • Próximo concurso28/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 1283

Resultado oficial

Timemania

Concurso 2434

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas07 – 09 – 38 – 42 – 50 – 52 – 79
  • Time do CoraçãoATHLETICO /PR
  • Próximo concurso30/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 2434

Fonte oficial dos dadosCaixa Econômica Federal. Resultados organizados automaticamente pelo site e revisáveis antes da publicação.

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