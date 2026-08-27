Resultado da Mega-Sena, Quina e outras loterias de ontem

Resultados das loterias de 27 de agosto de 2026
Confira os resultados das loterias de 27 de agosto de 2026, com concursos, dezenas sorteadas, premiações e links para as páginas completas de Mega-Sena, Quina e Lotofácil.
Tiveram ganhadores em Lotofácil e prêmios acumulados em Mega-Sena, Quina, Dia de Sorte.
Destaques do dia
- Tiveram ganhadores: Lotofácil.
- Acumularam: Mega-Sena, Quina, Dia de Sorte, Timemania.
- Os resultados abaixo reúnem concurso, situação do prêmio, informações especiais e link para a matéria completa de cada modalidade.
Resultado oficial
Mega-Sena
Concurso 3050
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas11 – 14 – 30 – 38 – 49 – 55
- Próximo concurso30/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Quina
Concurso 7103
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas20 – 25 – 26 – 59 – 68
- Próximo concurso28/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Lotofácil
Concurso 3773
A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.
- Dezenas sorteadas03 – 04 – 07 – 09 – 11 – 13 – 14 – 15 – 17 – 18 – 20 – 21 – 22 – 24 – 25
- Próximo concurso28/08/2026
- Situação4 ganhadores • R$ 846.630,39
Resultado oficial
Dia de Sorte
Concurso 1283
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas04 – 08 – 11 – 19 – 24 – 27 – 30
- Mês da SorteMaio
- Próximo concurso28/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Timemania
Concurso 2434
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas07 – 09 – 38 – 42 – 50 – 52 – 79
- Time do CoraçãoATHLETICO /PR
- Próximo concurso30/08/2026
- SituaçãoAcumulou