29/07/2026
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Resultado da Quina de hoje: confira os números sorteados do concurso 7078

Resultado da Quina de hoje, concurso 7078. Números sorteados: 16 - 31 - 55 - 66 - 71. A faixa principal teve 1 ganhador(es), com prêmio de R$ 26.123.132,04.

Por ContilNet Loterias
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Imagem destacada do resultado da Quina concurso 7078

Confira o resultado da quina de hoje, concurso 7078, com os números sorteados, premiação, ganhadores e informações oficiais da Caixa.

Resultado oficial

Quina

Concurso 7078 • 29/07/2026

Concurso7078
Data do sorteio29/07/2026
StatusResultado com ganhador
Prêmio principalR$ 26.123.132,04
Próximo concurso30/07/2026
EstimativaR$ 600.000,00
Dezenas

Números sorteados

1631556671
Local do sorteioESPAÇO DA SORTE – SÃO PAULO, SP – SÃO PAULO, SP
Arrecadação totalR$ 14.393.676,00

Detalhamento de Prêmios

5 acertos1 ganhadorR$ 26.123.132,04
4 acertos60 ganhadoresR$ 11.030,23
3 acertos4.732 ganhadoresR$ 133,19
2 acertos120.348 ganhadoresR$ 5,23

Ganhadores por cidade/UF

CAMPO GRANDE/MSPosição 1

1 ganhador

Fonte oficial dos dados

Caixa Econômica Federal • Concurso 7078 • Consulta processada automaticamente pelo site.

Consultar fonte oficial

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Resultado do concurso 7078 da Quina

O concurso 7078 da Quina, apurado pela Caixa Econômica Federal nesta data (29/07), registrou ganhador na faixa principal. O resultado movimentou apostadores em todo o país e confirmou a distribuição do prêmio maior.

Com a premiação principal definida, a próxima extração está prevista para 30/07/2026, com estimativa inicial de R$ 600.000,00. As apostas devem ser registradas nos canais autorizados dentro do horário limite da modalidade.

Como apostar na Quina

Na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Onde conferir o resultado da Quina 7078?

O resultado completo, dezenas e lista de ganhadores pode ser acompanhado nesta página logo após a apuração oficial das Loterias Caixa.

Qual foi o prêmio da Quina neste concurso?

A faixa principal teve ganhador neste concurso. A quantidade exata de vencedores e os valores por faixa estão disponíveis no quadro de rateio acima.

Como resgatar um prêmio das Loterias Caixa?

Prêmios menores podem ser retirados nas casas lotéricas. Valores altos devem ser recebidos em uma agência da Caixa, portando documento oficial com foto, CPF e o bilhete premiado original. O prazo máximo legal para resgate é de 90 dias após a data do sorteio.

Próximos resultados e concursos anteriores

Além do resultado de hoje, você pode acompanhar concursos anteriores e as atualizações diárias.

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