Resultado da Quina de hoje: confira os números sorteados do concurso 7078

Confira o resultado da quina de hoje, concurso 7078, com os números sorteados, premiação, ganhadores e informações oficiais da Caixa.
Concurso 7078 • 29/07/2026
Números sorteados
Detalhamento de Prêmios
Ganhadores por cidade/UF
1 ganhador
Caixa Econômica Federal • Concurso 7078 • Consulta processada automaticamente pelo site.
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Resultado do concurso 7078 da Quina
O concurso 7078 da Quina, apurado pela Caixa Econômica Federal nesta data (29/07), registrou ganhador na faixa principal. O resultado movimentou apostadores em todo o país e confirmou a distribuição do prêmio maior.
Com a premiação principal definida, a próxima extração está prevista para 30/07/2026, com estimativa inicial de R$ 600.000,00. As apostas devem ser registradas nos canais autorizados dentro do horário limite da modalidade.
Como apostar na Quina
Na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números.
Perguntas Frequentes (FAQ)
Onde conferir o resultado da Quina 7078?
O resultado completo, dezenas e lista de ganhadores pode ser acompanhado nesta página logo após a apuração oficial das Loterias Caixa.
Qual foi o prêmio da Quina neste concurso?
A faixa principal teve ganhador neste concurso. A quantidade exata de vencedores e os valores por faixa estão disponíveis no quadro de rateio acima.
Como resgatar um prêmio das Loterias Caixa?
Prêmios menores podem ser retirados nas casas lotéricas. Valores altos devem ser recebidos em uma agência da Caixa, portando documento oficial com foto, CPF e o bilhete premiado original. O prazo máximo legal para resgate é de 90 dias após a data do sorteio.