07/08/2026
ContilNet Notícias Logo
07/08/2026
ContilPop
Filha de Xande de Pilares é mordida na escola e mãe desabafa
Filme brasileiro passa a ser indicado apenas para maiores de 18 anos
Flávia Saraiva aposta em Ney e Luiz Gonzaga para o seu novo solo
Ratinho é criticado após dizer que cantor está com “cara de viado”
Leonardo viraliza ao comprar 60 porcos e pedir ajuda para fazer PIX
Despedida de surfista para cão de estimação no mar viraliza e gera debate
Entenda boatos que ligam Neymar a post de Shawn Mendes para Marquezine
Lucas Leto reflete sobre rótulo de galã e novo papel em novela da Globo
Pais de criança morta recorrem para aumentar indenização de Amado Batista
Cristiano Ronaldo defende corpo de Georgina e comentário viraliza

Resultado da Quina de hoje: concurso 7085 com ganhador; veja o rateio

Resultado da Quina de hoje, concurso 7085. Números sorteados: 08 - 14 - 49 - 58 - 78. A faixa principal teve 1 ganhador(es), com prêmio de R$ 10.121.903,51.

Por ContilNet Loterias
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Imagem destacada do resultado da Quina concurso 7085

Confira o resultado da quina de hoje, concurso 7085, com os números sorteados, premiação, ganhadores e informações oficiais da Caixa.

Resultado oficial

Quina

Concurso 7085 • 06/08/2026

Concurso7085
Data do sorteio06/08/2026
StatusResultado com ganhador
Prêmio principalR$ 10.121.903,51
Próximo concurso07/08/2026
EstimativaR$ 600.000,00

Dezenas

Números sorteados

0814495878
Local do sorteioESPAÇO DA SORTE – SÃO PAULO, SP – SÃO PAULO, SP
Arrecadação totalR$ 10.197.144,00

Detalhamento de Prêmios

5 acertos1 ganhadorR$ 10.121.903,51
4 acertos48 ganhadoresR$ 9.767,91
3 acertos3.657 ganhadoresR$ 122,10
2 acertos95.261 ganhadoresR$ 4,68

Ganhadores por cidade/UF

BETIM/MGPosição 1

1 ganhador

Fonte oficial dos dados

Caixa Econômica Federal • Concurso 7085 • Consulta processada automaticamente pelo site.

Consultar fonte oficial

🎯 Aumente suas chances e não perca nenhum resultado!

Acesse nossa página de Loterias e divirta-se com o nosso Palpiteiro! Gere números da sorte para o seu próximo jogo de forma rápida e fácil:
👉 Acessar o Palpiteiro Agora

📱 Quer receber os resultados em primeira mão no seu celular? Participe do nosso grupo VIP de loterias no WhatsApp:
👉 Entrar no Grupo Oficial

Resultado do concurso 7085 da Quina

O concurso 7085 da Quina, apurado pela Caixa Econômica Federal nesta data (06/08), registrou ganhador na faixa principal. O resultado movimentou apostadores em todo o país e confirmou a distribuição do prêmio maior.

Com a premiação principal definida, a próxima extração está prevista para 07/08/2026, com estimativa inicial de R$ 600.000,00. As apostas devem ser registradas nos canais autorizados dentro do horário limite da modalidade.

Como apostar na Quina

Na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Onde conferir o resultado da Quina 7085?

O resultado completo, dezenas e lista de ganhadores pode ser acompanhado nesta página logo após a apuração oficial das Loterias Caixa.

Qual foi o prêmio da Quina neste concurso?

A faixa principal teve ganhador neste concurso. A quantidade exata de vencedores e os valores por faixa estão disponíveis no quadro de rateio acima.

Como resgatar um prêmio das Loterias Caixa?

Prêmios menores podem ser retirados nas casas lotéricas. Valores altos devem ser recebidos em uma agência da Caixa, portando documento oficial com foto, CPF e o bilhete premiado original. O prazo máximo legal para resgate é de 90 dias após a data do sorteio.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google
Continue acompanhando

Ver todos os resultados das loterias

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.