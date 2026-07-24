Resultado da Quina, Lotofácil e outras loterias de ontem

Resultados das loterias de 24 de julho de 2026
Confira os resultados das loterias de 24 de julho de 2026, com concursos, dezenas sorteadas, premiações e links para as páginas completas de Quina, Lotofácil e Dupla Sena.
Prêmios acumulados em Quina, Lotofácil, Dupla Sena.
Destaques do dia
- Acumularam: Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Lotomania, Dia de Sorte, Super Sete.
- Os resultados abaixo reúnem concurso, situação do prêmio, informações especiais e link para a matéria completa de cada modalidade.
Resultado oficial
Quina
Concurso 7074
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas17 – 28 – 29 – 41 – 77
- Próximo concurso25/07/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Lotofácil
Concurso 3744
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas01 – 02 – 03 – 05 – 07 – 10 – 14 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24
- Próximo concurso25/07/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Dupla Sena
Concurso 2987
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- 1º sorteio11 – 16 – 34 – 36 – 41 – 45
- 2º sorteio03 – 18 – 30 – 32 – 33 – 43
- Próximo concurso27/07/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Lotomania
Concurso 2954
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas00 – 07 – 10 – 12 – 16 – 21 – 37 – 39 – 47 – 48 – 62 – 66 – 74 – 81 – 84 – 85 – 87 – 90 – 93 – 99
- Próximo concurso27/07/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Dia de Sorte
Concurso 1254
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas02 – 13 – 15 – 16 – 20 – 23 – 28
- Mês da SorteNovembro
- Próximo concurso25/07/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Super Sete
Concurso 877
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas5 – 5 – 1 – 7 – 3
- Próximo concurso27/07/2026
- SituaçãoAcumulou