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Resultado do Super Sete de hoje: concurso 888 não teve ganhador

Resultado do Super Sete de hoje, concurso 888. Números sorteados: 1 - 4 - 1 - 5 - 7 - 5. O prêmio principal acumulou.

Por ContilNet Loterias
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Imagem destacada do resultado da Super Sete concurso 888

Confira o resultado do super sete de hoje, concurso 888. Veja os números sorteados, o rateio oficial e a estimativa para o próximo sorteio.

Resultado oficial

Super Sete

Concurso 888 • 19/08/2026

Concurso888
Data do sorteio19/08/2026
StatusResultado acumulado
Próximo concurso21/08/2026
EstimativaR$ 6.000.000,00

Dezenas

Números sorteados

141575
Local do sorteioEspaço da Sorte – SAO PAULO, SP – SAO PAULO, SP
Arrecadação totalR$ 1.074.549,00
Acumulado próximo concursoR$ 5.741.854,86
Total da faixa principalR$ 158.551,48

Detalhamento de Prêmios

7 acertos0 ganhadores
6 acertos2 ganhadoresR$ 21.620,39
5 acertos78 ganhadoresR$ 791,95
4 acertos1.171 ganhadoresR$ 52,75
3 acertos9.788 ganhadoresR$ 6,00

Fonte oficial dos dados

Caixa Econômica Federal • Concurso 888 • Consulta processada automaticamente pelo site.

Consultar fonte oficial

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Prêmio principal acumula no concurso 888

O concurso 888 da Super Sete, apurado oficialmente em 19/08, não teve aposta vencedora na faixa principal. Com isso, o valor principal segue acumulado para o próximo sorteio.

A estimativa para a próxima extração, marcada para 21/08/2026, disparou e ficou em R$ 6.000.000,00. Quem pretende concorrer deve registrar a aposta dentro do prazo estipulado.

Como apostar na Super Sete

Para apostar na Super Sete, você deve escolher seus números no volante oficial ou optar pela Surpresinha, deixando o sistema escolher as dezenas. As apostas podem ser registradas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer casa lotérica ou pela internet.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Onde conferir o resultado da Super Sete 888?

O resultado completo, dezenas e lista de ganhadores pode ser acompanhado nesta página logo após a apuração oficial das Loterias Caixa.

Qual foi o prêmio da Super Sete neste concurso?

Como não houve vencedor na faixa de prêmio máximo, o valor acumulou e a estimativa do próximo concurso ficou em R$ 6.000.000,00.

Como resgatar um prêmio das Loterias Caixa?

Prêmios menores podem ser retirados nas casas lotéricas. Valores altos devem ser recebidos em uma agência da Caixa, portando documento oficial com foto, CPF e o bilhete premiado original. O prazo máximo legal para resgate é de 90 dias após a data do sorteio.

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