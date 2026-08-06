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Resultado da Timemania de hoje: concurso 2425 acumulou

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2425. Números sorteados: 08 - 22 - 41 - 52 - 60 - 62 - 67. O prêmio principal acumulou.

Por ContilNet Loterias
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Imagem destacada do resultado da Timemania concurso 2425

Confira o resultado da timemania de hoje, concurso 2425. Veja os números sorteados, o rateio oficial e a estimativa para o próximo sorteio.

Resultado oficial

Timemania

Concurso 2425 • 06/08/2026

Concurso2425
Data do sorteio06/08/2026
StatusResultado acumulado
Próximo concurso08/08/2026
EstimativaR$ 7.200.000,00

Dezenas

Números sorteados

08224152606267
Time do Coração

TOCANTINOPOLIS /TO
Local do sorteioESPAÇO DA SORTE – SÃO PAULO, SP – SÃO PAULO, SP
Arrecadação totalR$ 1.803.641,00
Acumulado próximo concursoR$ 6.854.988,85

Detalhamento de Prêmios

7 acertos0 ganhadores
6 acertos0 ganhadores
5 acertos81 ganhadoresR$ 1.970,18
4 acertos1.610 ganhadoresR$ 10,50
3 acertos15.942 ganhadoresR$ 3,50
Time do Coração3.670 ganhadoresR$ 8,50

Fonte oficial dos dados

Caixa Econômica Federal • Concurso 2425 • Consulta processada automaticamente pelo site.

Consultar fonte oficial

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Prêmio principal acumula no concurso 2425

O concurso 2425 da Timemania, apurado oficialmente em 06/08, não teve aposta vencedora na faixa principal. Com isso, o valor principal segue acumulado para o próximo sorteio.

A estimativa para a próxima extração, marcada para 08/08/2026, disparou e ficou em R$ 7.200.000,00. Quem pretende concorrer deve registrar a aposta dentro do prazo estipulado.

Como apostar na Timemania

Para apostar na Timemania, você deve escolher seus números no volante oficial ou optar pela Surpresinha, deixando o sistema escolher as dezenas. As apostas podem ser registradas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer casa lotérica ou pela internet.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Onde conferir o resultado da Timemania 2425?

O resultado completo, dezenas e lista de ganhadores pode ser acompanhado nesta página logo após a apuração oficial das Loterias Caixa.

Qual foi o prêmio da Timemania neste concurso?

Como não houve vencedor na faixa de prêmio máximo, o valor acumulou e a estimativa do próximo concurso ficou em R$ 7.200.000,00.

Como resgatar um prêmio das Loterias Caixa?

Prêmios menores podem ser retirados nas casas lotéricas. Valores altos devem ser recebidos em uma agência da Caixa, portando documento oficial com foto, CPF e o bilhete premiado original. O prazo máximo legal para resgate é de 90 dias após a data do sorteio.

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