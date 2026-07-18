Polícia intercepta pacotes com celulares arremessados para dentro de presídio

Pacotes com celulares e carregadores foram encontrados em dois pontos da unidade durante a madrugada

O reforço nas ações de fiscalização e vigilância integra a estratégia permanente de enfrentamento às organizações criminosas./Foto: Iapen

Uma ação da Polícia Penal impediu a entrada de aparelhos eletrônicos na Unidade Penitenciária Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, durante a madrugada deste sábado (18). A ocorrência foi registrada por policiais penais de plantão, que localizaram dois pacotes arremessados para o interior do presídio.

Segundo o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), um dos pacotes caiu no pátio da garagem, enquanto o outro foi encontrado no pátio do Bloco 2. Ao inspecionar o material, os policiais identificaram diversos aparelhos celulares e carregadores que seriam destinados aos detentos da unidade.

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Após a apreensão, os equipamentos foram encaminhados à Delegacia-Geral de Polícia Civil de Sena Madureira, onde serão realizados os procedimentos legais e as investigações para identificar os responsáveis pela tentativa de introduzir os objetos ilícitos no estabelecimento prisional.

O Iapen informou ainda que as apreensões de aparelhos eletrônicos têm sido frequentes na unidade. Somente neste mês de julho, já foram retirados de circulação 150 dispositivos que poderiam ser utilizados por presos para manter comunicação ilegal com o meio externo.

O Instituto de Administração Penitenciária e a Polícia Penal ressaltam que o reforço nas ações de fiscalização e vigilância integra a estratégia permanente de enfrentamento às organizações criminosas e de fortalecimento da segurança nas unidades prisionais do Acre. Segundo os órgãos, o trabalho contínuo das equipes tem sido fundamental para impedir a entrada de materiais proibidos e preservar a ordem no sistema penitenciário estadual.