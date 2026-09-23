Acre entra em alerta para chuvas intensas nesta quarta-feira

Aviso prevê chuva de até 50 mm por dia, ventos de até 60 km/h

Aviso prevê chuva de até 50 mm por dia, ventos de até 60 km/h e risco de alagamentos e queda de galhos | Foto: ContilNet

Vem mais chuva por aí! O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta quarta-feira (23), um alerta de chuvas intensas para o Acre. O aviso é de perigo potencial e permanece válido até as 23h59 desta quarta.

Segundo o Inmet, são esperados volumes de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos intensos, com velocidades entre 40 km/h e 60 km/h.

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O órgão aponta baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas durante o período de validade do aviso.

O alerta teve início às 8h45 desta quarta-feira e abrange o período de maior instabilidade previsto para o restante do dia.

Orientações

O Inmet recomenda que, durante rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores, devido ao risco de queda de galhos e de descargas elétricas. Também é orientado evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Outra recomendação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante a ocorrência de tempestades.

Em caso de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo telefone do Corpo de Bombeiros, o 193.